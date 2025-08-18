El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Más de dos kilómetros de retenciones en el Txorierri por un accidente en Sondika sentido Bilbao
Diputación Foral de Bizkaia

Bizkaia envía 45 efectivos y recursos técnicos a Castilla y León para colaborar en la extinción de los incendios forestales

El convoy ha partido este lunes desde el parque foral de Urioste con destino al municipio leonés de Boca de Huérgano, en el entorno de Riaño

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:03

Al igual que ocurrió en el desastre de la Dana, bomberos de toda España se han movilizado para ayudar en las labores de extinción de ... los incendios que asolan la península. Con media España arrasada por las llamas y con varios incendios forestales desbocados tras más de una semana, los profesionales vizcaínos también aportarán su granito de arena. La Diputación Foral de Bizkaia ha anunciado este lunes que ha desplazado un contingente de 45 personas y recursos técnicos para colaborar en la extinción de los fuegos más graves de Castilla y León.

