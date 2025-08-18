Bizkaia envía 45 efectivos y recursos técnicos a Castilla y León para colaborar en la extinción de los incendios forestales

Al igual que ocurrió en el desastre de la Dana, bomberos de toda España se han movilizado para ayudar en las labores de extinción de ... los incendios que asolan la península. Con media España arrasada por las llamas y con varios incendios forestales desbocados tras más de una semana, los profesionales vizcaínos también aportarán su granito de arena. La Diputación Foral de Bizkaia ha anunciado este lunes que ha desplazado un contingente de 45 personas y recursos técnicos para colaborar en la extinción de los fuegos más graves de Castilla y León.

Según han informado fuentes forales, el convoy ha partido esta mañana desde el parque foral de Urioste con destino al municipio leonés de Boca de Huérgano, en el entorno de Riaño, con un dispositivo compuesto por personal del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), el Servicio de Montes y la empresa pública foral Basalan.

El despliegue incluye a 15 integrantes del SPEIS de Bizkaia (10 bomberas y bomberos, 2 cabos, un sargento, un oficial y un inspector), dotados con 8 vehículos de intervención, entre los que se encuentran dos bombas forestales pesadas, dos cisternas, dos pickups todoterreno, un vehículo de mando y una furgoneta logística.

A ellos se suman 10 profesionales del Servicio de Montes, entre los que se encuentran 3 directores técnicos de extinción, 6 agentes forestales y una persona de apoyo, así como 17 personas de Basalan (2 técnicos y 15 especialistas forestales).

Motosierras, vehículo 'pickup'...

El operativo foral se refuerza con material diverso de intervención forestal, incluyendo herramientas manuales, motosierras, antorchas de ignición, un robot desbrozador y un vehículo 'pickup' con depósito de 500 litros. Asimismo, se incorpora un dron para labores de observación y apoyo aéreo en la planificación de las actuaciones. En conjunto, los equipos de Montes y Basalan se desplazarán en 10 vehículos todoterreno.

Según explican desde la institución foral, la previsión inicial establece una intervención de tres días con posibilidad de relevo, en función de la evolución de los incendios y de las necesidades que determinen las autoridades competentes en Castilla y León.

La participación de Bizkaia se enmarca en la disposición de las instituciones vascas para colaborar en emergencias de carácter estatal. La Diputación Foral de Bizkaia pone a disposición de los dispositivos de protección civil y emergencias sus medios humanos y materiales para apoyar la labor de los servicios autonómicos y locales en las zonas más afectadas.