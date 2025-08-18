Los incendios siguen sin control en León, Zamora y Ourense y amenazan los Picos de Europa tras una semana de devastación

España sigue ardiendo cuando se cumple una semana de devastación. La oleada de incendios forestales que ha desalojado a miles de personas, ha calcinado viviendas ... y ha arrasado miles y miles de hectáreas de parajes naturales de gran valor ecológico se ha cobrado una víctima más este domingo en la localidad leonesa de Yeres. De esta forma, ya son cuatro fallecidos por este desastre natural sin parangón que mantiene en vilo a decenas de localidades de León, Zamora, Ourense o Cáceres. Además, este domingo las llamas han penetrado en el Parque Nacional de Picos de Europa, tanto en León como en la zona cántabra. Se han cumplido los peores temores. Los focos de Barniedo y el procedente de Asturias hacia Caín de Valdeón suponen un gran riesgo para la población y el espacio natural protegido.

Más de 40 fuegos siguen activos, con especial intensidad en el oeste de la península. Incendios como el que ha devorado 58.500 hectáreas de la provincia de Ourense -los más graves son el de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conxo, que siguen descontrolados- ya se ha convertido en el peor de la historia de Galicia.

Aún no hay un cómputo oficial, que tardará días en conocerse, pero solo con los datos que van facilitando a cuentagotas las autonomías y con las primeras estimaciones sobre terreno abrasado proporcionadas por los satélites europeos de Copernicus, las cifras totales se van acercando a las de 2022, el año en que no solo se quemó más bosque y monte bajo en lo que va de siglo en España sino en el que los incendios causaron el mayor destrozo en 28 años, desde 1994. Ese verano, el que calcinó la sierra zamorana de la Culebra, se quemaron unas 200.000 hectáreas, casi 260.000 en todo el ejercicio.

Este domingo por la tarde aumentaba la preocupación en los Picos de Europa ante la cercanía de las llamas. Una lengua de fuego tocó este importante enclave natural tanto por Asturias como por Cantabria. Primero, llegó al parque de Pozo Llao, en Camaleño, según confirmaron a este diario testigos presenciales y bomberos forestales, a primera hora de la tarde. El Gobierno cántabro ha activado el nivel 2 de emergencia y ha solicitado la ayuda de los medios aéreos de la UME.

En Extremadura los fuegos han calcinado más de 25.000 hectáreas. El incendio en Jarilla, en la provincia de Cáceres sigue desbocado y miles de personas han tenido que ser evacuadas. Las llamas forzaron a abandonar sus casas a más de 4.000 vecinos de unos 40 pueblos de seis provincias y el humo mantuvo confinados en sus domicilios a los 4.000 habitantes de Hervás (Cáceres).

Carreteras cortadas y sin AVE entre Madrid y Galicia

Castilla y León no ha proporcionado cifras globales, pero solo dos de sus decenas de grandes incendios (el de Molezuelas, Zamora, y el de Cipérez, Salamanca) suman más de 40.000 hectáreas, eso sin contar con las decenas de miles de hectáreas que se han quemado este mes en otras partes del país, como Andalucía, Asturias o Comunidad Valenciana, fuera de los tres focos principales.

La ola de calor ha dado tregua. Las temperaturas en las zonas afectadas han caído, pero todavía queda un largo trecho para controlar las llamas. Este lunes, un total de 16 carreteras secundarias siguen cortadas. Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá interrumpida durante todo el lunes dada la situación de los incendios. Ayer, también se vio interrumpida la línea de FEVE entre León y Bilbao.

