Desesperación entre los vecinos de la localidad ourensana de Carballeda de Avia tras una semana de incendios. EFE

Los incendios siguen sin control en León, Zamora y Ourense y amenazan los Picos de Europa tras una semana de devastación

Las llamas obligaron este domingo a cortar la línea de FEVE entre León y Bilbao y Cantabria, que ha activado el nivel 2 de emergencia, ha solicitado la ayuda de los medios aéreos de la UME

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:51

España sigue ardiendo cuando se cumple una semana de devastación. La oleada de incendios forestales que ha desalojado a miles de personas, ha calcinado viviendas ... y ha arrasado miles y miles de hectáreas de parajes naturales de gran valor ecológico se ha cobrado una víctima más este domingo en la localidad leonesa de Yeres. De esta forma, ya son cuatro fallecidos por este desastre natural sin parangón que mantiene en vilo a decenas de localidades de León, Zamora, Ourense o Cáceres. Además, este domingo las llamas han penetrado en el Parque Nacional de Picos de Europa, tanto en León como en la zona cántabra. Se han cumplido los peores temores. Los focos de Barniedo y el procedente de Asturias hacia Caín de Valdeón suponen un gran riesgo para la población y el espacio natural protegido.

