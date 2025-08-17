Los incendios castigan a los Picos de Europa y el fuego cruza a Cantabria por Camaleño
El Ejecutivo regional establece un Puesto del Mando Avanzado en Vega de Liébana tras subir el nivel de alerta de sus recursos de emergencia
Sócrates Sánchez
Domingo, 17 de agosto 2025, 20:44
Después de que las llamas hayan castigado a Picos de Europa durante los últimos días, se han cumplido los peores temores y el fuego acaba ... de entrar a Cantabria por Camaleño, a través del puerto de Salvorón, según confirman fuentes locales y bomberos forestales este domingo.
Sin embargo, el Gobierno de Cantabria niega a estas horas que el fuego haya entrado a la región, aunque como han confirmado testigos presenciales a este periódico las llamas están en el parque de Pozo Llao, dentro de la comunidad cántabra. Además, ya se han movilizado bomberos y agentes del medio natural de Cabuérniga para ir a esa zona a apagar las llamas. También se han desplazado voluntarios de diferentes ayuntamientos de la comarca de Liébana. A estas horas de la tarde, según vecinos de la zona, el viento sopla con fuerza y el fuego se deplaza hacia abajo.
Por ello, el Ejecutivo regional ha decidido tomar más medidas y ha elevado a situación 2 el Plan Territorial de Emergencias de Cantabria. Este nuevo escenario supone establecer un Puesto del Mando Avanzado (PMA) en Vega de Liébana y que se sume al Centro de Coordinación Operativa (CECOP) la delegación del Gobierno, los ayuntamientos que se vieran afectados, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Cruz Roja.
La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha explicado que ante la incertidumbre por los cambios en la intensidad del viento y la virulencia de los incendios que se acercan a territorio cántabro, y no pudiendo detenerlos y prevenir su avance por medios terrestres, la situación 2 se declara para poder solicitar medios aéreos al Estado a través del CENEM como ya se han sido pedidos desde el Gobierno de Cantabria.
