El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imágenes del fuego en la zona asturiana de Picos de Europa. El Comercio

Los incendios castigan a los Picos de Europa y el fuego cruza a Cantabria por Camaleño

El Ejecutivo regional establece un Puesto del Mando Avanzado en Vega de Liébana tras subir el nivel de alerta de sus recursos de emergencia

Sócrates Sánchez

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:44

Después de que las llamas hayan castigado a Picos de Europa durante los últimos días, se han cumplido los peores temores y el fuego acaba ... de entrar a Cantabria por Camaleño, a través del puerto de Salvorón, según confirman fuentes locales y bomberos forestales este domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao
  2. 2

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  3. 3

    El alto absentismo impulsa la contratación de detectives privados en Euskadi: «Hay empresarios desesperados»
  4. 4

    «A mis 60 años nunca me habían robado en fiestas»
  5. 5

    Un problema técnico en el montaje del escenario obliga a cancelar el concierto de Abandoibarra
  6. 6

    «Si te operan, ¿buscas a un magnífico cirujano o a uno que sepa euskera?»
  7. 7

    El Ayuntamiento estudia sancionar a la empresa encargada de montar el escenario de Abandoibarra
  8. 8 El bar de playa mejor valorado de Bizkaia: buenos pintxos en un enclave privilegiado
  9. 9

    «Nadie que no pueda volver a su profesión tendría que entrar en política»
  10. 10

    El Athletic rescinde el contrato de Adu Ares, que ficha por el Eibar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los incendios castigan a los Picos de Europa y el fuego cruza a Cantabria por Camaleño

Los incendios castigan a los Picos de Europa y el fuego cruza a Cantabria por Camaleño