Rescatan a una persona que se quedó rodeada por las llamas mientras hacía un cortafuegos en Ourense
Guardia Civil

Rescatan a una persona que se quedó rodeada por las llamas mientras hacía un cortafuegos en Ourense

El hombre trataba de frenar la propagación de un incendio en Vilariño de Conso, un municipio ubicado al este de la provincia gallega, donde una decena de focos siguen fuera de control

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Lunes, 18 de agosto 2025, 09:33

El avance de las llamas en Ourense está dejando imágenes heroicas de centenares de personas que sin formación específica trata de combatir las llamas con medios propios, como puede. Acciones que conllevan, cómo no, un tremendo riesgo. Es el caso de un ciudadano que tuvo que ser rescatado este domingo tras verse rodeado por las llamas en Vilariño de Conso, un municipio ubicado al este de esta provincia gallega.

El hombre estaba tratando de realizar un cortafuegos para frenar la propagación de un incendio que se ha desatado en esta zona ourensana bañada por el río Cenza. El Grupo de Rescate en Montaña de la Guardia Civil tuvo que evacuarle ante la virulencia del fuego que amenzaba su integridad física.

Según han informado fuentes del Instituto Armado, solicitaron asistencia de medios aéreos que hicieron varias descargas y pudieron salvar a la persona.

En la provincia ourensana, donde se mantiene el nivel 2 de alerta, se encuentra activos 12 incendios forestales y uno estabilizado. En total, hasta el momento, han calcinado 50.570 hectáreas, unas cifras nunca antes vistas en Galicia.

