La ola de incendios se extiende a Salamanca y sigue descontrolada en Galicia y Extremadura

Continúa una oleada de incendios incontrolable que se extiende a Salamanca y mantiene en jaque al oeste de España, de Galicia a Extremadura. Durante siete ... días consecutivos, las voraces llamas han calcinado más de 115.000 hectáreas y han obligado a cerca de 23.000 personas a dejar sus hogares y ponerse a salvo. Los dispositivos de extinción trabajan sin descanso para detener esos 19 incendios de nivel dos que siguen arrasando la península. Algunos de estos incendios son fruto de la temperatura y la sequía extremas de catorce días de ola de calor, ayudados por los miles de rayos de las tormentas secas y el viento, pero la mayor parte están provocados por la mano del hombre: irresponsables, desalmados o pirómanos.

Las autoridades y las policías, con abundante colaboración ciudadana, han declarado la guerra a los incendiarios y el resultado es que en lo que va de verano la Guardia Civil y la Policía Nacional han puesto a disposición de la justicia a 110 ciudadanos por provocar fuegos forestales, 22 detenidos y 83 a la espera de que los cite el juez instructor.

Entre los incendiarios, más de una cuarta parte atrapados en Galicia, están los presuntos autores del fuego iniciado en Oímbra, que ha quemado más de 10.500 hectáreas y herido a tres brigadistas en Ourense, y del originado en Puercas (Zamora), que ha arrasado 4.500 hectáreas y que condujo a la unidad de quemados a seis vecinos de Abejera.

La avalancha de fuegos que ha costado la vida a tres personas y heridas de gravedad a diez, mantiene expulsados de sus pueblos a más de 5.000 vecinos de cinco provincias, confinados en sus casas a los habitantes de 60 pueblos y ha complicado la operación salida de mitad de agosto. Las llamas y el humo tienen cortadas doce carreteras y han forzado a Renfe y Adif a suspender por cuarto día la comunicación por AVE entre Madrid y Galicia debido al enorme riesgo para trenes y viajeros en la frontera de Ourense con Zamora. También hay paralizaciones temporales de trenes de media distancia entre Ourense y Lugo.

La UME se multiplica

El sábado estaban activos una veintena de incendios forestales de relevancia en cinco autonomías, Castilla y León, Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana y Asturias. En trece de los fuegos fue preciso el despliegue de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con 1.400 hombres y 450 vehículos en primera línea. Cuatro militares de la unidad que resultaron heridos el viernes evolucionan bien de sus lesiones. El pronóstico de la Aemet mantiene el riesgo extremo de incendios forestales al menos hasta mañana.

Unos fuegos se controlan y otros surgen, pero la zona álgida de los incendios no ha variado en casi toda la semana. La forman el triángulo principal compuesto por Ourense, León y Zamora, con los añadidos relevantes de Salamanca, Ávila y Palencia, y el riesgo y los daños cada vez más crecientes en Cáceres.

🇪🇸🇮🇹 Ya están en #España los dos aviones-cisterna #Canadair para participar en el dispositivo contra los #incendios en nuestro país.



🛬 Han aterrizado en la base aérea de Matacán #Salamanca.



🇪🇺 Llegan a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. pic.twitter.com/Keq0eSgjqu — Ministerio del Interior (@interiorgob) August 16, 2025

Galicia comienza a batir todos los récords. Ya van más de 48.000 hectáreas quemadas y hasta 14 incendios activos. Acumula el grueso de los fuegos, tiene confinadas a más de una treintena de localidades y ha evacuado una residencia de mayores. En Ourense, la provincia más castigada, hay activos hasta once incendios y continúa en el nivel dos de emergencia. El siniestro que tiene el foco en Chandrexa, donde se unieron los focos de Requeixo y Parafita y el de Vilariño de Conso-Mormentelos, ha calcinado ya 17.000 hectáreas y se ha convertido con diferencia en el mayor de esta autonomía en toda su historia.

El incendio de Jarrilla, «totalmente descontrolado»

En Extremadura, con seis grandes incendios vivos, la peor parte se la lleva Cáceres. El fuego iniciado hace seis días en la Jarilla, que ha quemado unas 6.000 hectáreas, está «totalmente descontrolado», según ha declarado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de Extremadura, Abel Bautista. No se puede actuar en el 70% de su extensión por la falta de accesibilidad y las condiciones que presenta. El incendio ha obligado a confinar en sus casas a varios pueblos, y avanza hacia Plasencia. De hecho, la localidad de Rebollar, de unos 200 habitantes, ha sido evacuada esta noche por la proximidad de las llamas. Otro de los fuegos peligrosos, el originado en Casar, penetró en la urbanización Viñas de la Mata y quemó 30 casas sin que los equipos de extinción pudieran evitarlo.

Todo el oeste de Castilla y León es también pasto de las llamas. La provincia de Salamanca atraviesa un momento crítico debido a la presencia de cinco incendios forestales activos, parte de los 26 focos que siguen sin controlarse en toda la Comunidad Autónoma. Prueba del peligro es que, aunque más de 2.500 vecinos pudieron regresar a sus casas tras controlarse el fuego de Molezuelas, más de 5.000 siguen evacuados. La mayor parte de los desalojos de ayer se produjeron en el Bierzo, donde el incendio de Yeres, el que quemó Las Médulas, sigue intratable, y en Salamanca, donde los fuegos de Cipérez y El Payo amenazan varias localidades.