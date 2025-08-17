El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense). EFE

La ola de incendios se extiende a Salamanca y sigue descontrolada en Galicia y Extremadura

Ponen a disposición de la justicia a 110 ciudadanos por provocar fuegos forestales | Las llamas avanzan con fuerza en Ourense, León, Zamora, Salamanca y Cáceres, y obligan a evacuar a 5.000 vecinos

Marina León | Alfonso Torices

Domingo, 17 de agosto 2025, 08:15

Continúa una oleada de incendios incontrolable que se extiende a Salamanca y mantiene en jaque al oeste de España, de Galicia a Extremadura. Durante siete ... días consecutivos, las voraces llamas han calcinado más de 115.000 hectáreas y han obligado a cerca de 23.000 personas a dejar sus hogares y ponerse a salvo. Los dispositivos de extinción trabajan sin descanso para detener esos 19 incendios de nivel dos que siguen arrasando la península. Algunos de estos incendios son fruto de la temperatura y la sequía extremas de catorce días de ola de calor, ayudados por los miles de rayos de las tormentas secas y el viento, pero la mayor parte están provocados por la mano del hombre: irresponsables, desalmados o pirómanos.

