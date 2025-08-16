Sánchez interrumpirá sus vacaciones para visitar mañana las zonas afectadas por los incendios

Pedro Sánchez interrumpirá sus vacaciones en Lanzarote para visitar este domingo las zonas más afectadas por la devastadora ola de incendios que arrasa decenas de ... miles de hectáreas y que está teniendo su réplica, igual de intensa, en el tablero político. El presidente del Gobierno se desplazará hasta Ourense y León tras presidir esta misma mañana por videoconferencia el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan estatal de Emergencias y después de telefonear ayer a los presidentes de Galicia, Extremadura y Castilla y León; Alfonso Rueda, María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, para interesarse por la situación crítica de esas comunidades. Ya sobre el terreno, mantendrá diferentes encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, avanzan fuentes gubernamentales.

El jefe del Ejecutivo se reactiva así tras llevar toda la semana recluido en la residencia oficial de La Mareta con la intención de seguir visitando otras zonas afectadas por el fuego, que acumula ya tres fallecidos, a lo largo de la semana. Un movimiento que se produce 24 horas después de que Alberto Núñez Feijóo exigiese al Gobierno que despliegue al Ejército, más allá de la Unidad Militar de Emergencias, para enfrentar esta «crisis nacional» que azota a todo el país por los cuatro costados.

El presidente del PP intentó trasladar toda la presión a su rival desde el puesto de mando avanzado de la localidad leonesa de Palacios del Sil, donde estuvo acompañado por Fernández Mañueco, blanco de las aceradas críticas del ministro Óscar Puente por su gestión de los incendios. «Las Fuerzas Armadas tienen capacidades importantes para poder ayudar a los operativos y a la población civil. No en ataque directo, pero si en tareas de logística, vigilancia y disuasión de pirómanos», insistía Feijóo este sábado en sus redes sociales.