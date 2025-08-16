El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La desesperación de la alcaldesa de un pueblo de Ourense que lucha contra los incendios: «Son muchos días sin dormir»

Melissa Macía, regidora de Vilarino de Conso lamenta que «todos los fuegos apuntan a intencionalidad»

Marina León

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:44

La ola de incendios que arrasa España deja imágenes desoladoras. Las llamas continúan desbocadas en Galicia, especialmente en Ourense. Una de las localidades que vive con desesperación el avance del fuego es Villarino de Conso​​, donde residen poco más de 500 personas. En estos momentos, las llamas y el humo llegan al municipio desde tres frentes distintos: Pradoalbar, Chaguazoso y Mormentelos.

La alcaldesa, Melissa Macía, ha pedido a los vecinos que eviten desplazamientos en carreteras cercadas por el fuego para evitar cortes y embotellamientos que puedan dificultar las tareas de los medios de extinción. «Llevamos trabajando toda la noche, y la situación ahora de día con el calor y el aire no está ayudando», cuenta en una entrevista con el Canal 24 horas (RTVE) donde no ha podido contener las lágrimas. «Estamos intentando salvar casas y gente, que es lo prioritario», detalla. «La impotencia, la rabia, es mucha. Llevamos muchos días sin dormir», añade.

El fuego comenzó por un lado en Chandrexa de Queixa y Manzaneda. «Ambos se unieron y llegaron al nuestro porque somos limítrofes entre los dos», relata. En cuanto a la causa de los incendios, Macía está convencida de que lamentablemente «todos apuntan a intencionalidad». A todo esto se le suman las temperaturas extremas y la sequía de la zona, «que ha hecho que esto coja una magnitud desorbitada. No hay manera de pararlo». Respecto a los medios con los que cuentan para combatir el fuego, asegura que únicamente poseen los propios y la ayuda de los voluntarios, que trabajan también en otros concellos de la zona.

