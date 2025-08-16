El fuego se desboca en Ourense

Los incendios siguen desbocados en Galicia, sobre todo en Ourense, con el fuego saltando desde allí a la comarca zamorana de Sanabria, 1.700 de ... cuyos vecinos tuvieron ayer que ser desalojados. Todo ello en el décimo tercer día de la interminable ola de calor en la que vivimos y de la sexta jornada de la ola de incendios que ya han matado a tres personas, causado quemaduras a otras diez y arrasado más de 115.000 hectáreas de arbolado y monte bajo.

El fuego ha echado de sus pueblos al menos a 2.500 vecinos de Zamora, León y Palencia y se ha encargado de dificultar aún más la operación salida del puente de agosto. Las llamas y el humo han obligado a cortar doce carreteras, entre ellas la N-630 entre las poblaciones cacereñas de Aldeanueva y Plasencia, y forzado a Renfe y Adif a suspender desde el jueves y hasta nueva orden la comunicación por AVE entre Madrid y Galicia, sin actividad entre las estaciones de Ourense y Puebla de Sanabria (Zamora) debido al enorme riesgo para trenes y viajeros de los fuegos que asolan esta zona. También hubo paralizaciones temporales de trenes de media distancia en la provincia de Ávila.

Continúan activos dieciséis incendios forestales de relevancia en cinco autonomías, Castilla y León, Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana y Asturias. En doce de estos fuegos ha sido preciso el despliegue de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con un total de 1.300 hombres en primera línea. Cuatro militares de esta unidad resultaron ayer heridos mientras luchaban contra el incendio de Yeres (León). Tres sufrieron diversas quemaduras y el cuarto una luxación en el hombro, por lo que fueron trasladados al hospital de Ponferrada. El pronóstico para los próximos días sigue siendo pesimista, pues la Agencia Nacional de Meteorología (Aemet) ha comunicado que las altas temperaturas se mantendrán hasta el lunes.

La mejor noticia la dio a media mañana el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cuando comunicó que, tras seis días de lucha contra el fuego, los equipos de extinción habían logrado controlar los dos grandes incendios que esta semana asolaban las provincias de Zamora y León, el de Molezuelas -en el que murieron dos voluntarios- y el de Puercas. Se trata de sendos fuegos provocados que han arrasado un perímetro de unas 40.000 hectáreas y obligado a desalojar más de 50 pueblos de ambas provincias y a un número superior a 8.000 vecinos. La Guardia Civil ha detenido a un agricultor de la zona como presunto autor por imprudencia del fuego de Puercas, ya que las llamas se iniciaron en una parcela donde depositaba todo tipo de residuos de forma irregular.

La Xunta, superada

El fuego de Molezuelas, a la espera de los datos oficiales, podría convertirse en el mayor de la historia de España desde que hay registros, con 31.500 hectáreas arrasadas, según los satélites científicos europeos de Corpernicus.

Pese a la buena noticia del control de estos macroincendios, el fuego sigue consumiendo Castilla y León, con el incendio de Yeres, el que quemó Las Médulas, activo, con el de La Alberca (Salamanca) camino de poder ser controlado, con un tercer fuego en la comarca del Bierzo, que obligó a evacuar a 300 vecinos de Salientes.

El mayor foco está en Ourense, donde ayer el 112 pedía a la gente a través de los teléfonos que se confinara en sus casas. Allí hay cuatro grandes incendios aún desbocados y que el propio director general de Defensa do Monte de la Xunta, Manuel Rodríguez, admite que empiezan a superar a los servicios de emergencia. El más voraz ayer era el iniciado en A Mezquita, que con múltiples focos ya ha consumido 8.000 hectáreas, y que ha pasado a la provincia de Zamora, donde avanza por los valles de Hermisende y de Pías, en la Alta Sanabria, por lo que ha obligado a evacuar cinco pueblos.

El fuego de A Mezquita se suma en Ourense al de Chandreixa, el principal, que ya ha arrasado 11.000 hectáreas y amenaza con convertirse en el mayor de la historia de Galicia, y a los de Oímbra (8.000 hectáreas) y Maceda (2.500). De hecho, Galicia, al igual que Castilla y León, va camino batir todos los récord de territorio quemado.

La mayoría de los fuegos son provocados o fruto de negligencias, motivo por el que autoridades y Guardia Civil han iniciado una lucha sin cuartel contra los incendiarios. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, comunicó que este verano ha habido tres detenidos y 22 investigados en Galicia como autores de incendios forestales. Blanco pidió colaboración ciudadana y aseguró que «quien prenda fuego de manera intencionada no quedará impune».