El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Más de tres kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Islares, dirección Bilbao
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso EP

Feijóo, Ayuso y Guardiola preludian con críticas a la inacción de Sánchez su visita a las zonas calcinadas por el fuego

La presidenta madrileña acusa al Gobierno de falta de «rigor» y «humanidad»

J. Arias

Domingo, 17 de agosto 2025, 12:56

El Partido Popular ha elevado el tono contra Pedro Sánchez este domingo por la mañana como consecuencia de la grave ola de incendios que asola ... el país desde hace ya más de una semana. Lo ha hecho el propio Alberto Núñez Feijóo al asegurar que «el Gobierno tiene que dejar de llegar tarde siempre» y pedir a Sánchez que «no deje pasar más tiempo y lleguen los medios ya».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao
  2. 2

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  3. 3

    «A mis 60 años nunca me habían robado en fiestas»
  4. 4

    Un problema técnico en el montaje del escenario obliga a cancelar el concierto de Abandoibarra
  5. 5

    El Athletic rescinde el contrato de Adu Ares, que ficha por el Eibar
  6. 6 Herido grave en un aparatoso accidente en el centro de Castro
  7. 7

    El alto absentismo impulsa la contratación de detectives privados en Euskadi: «Hay empresarios desesperados»
  8. 8

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  9. 9

    «Nadie que no pueda volver a su profesión tendría que entrar en política»
  10. 10

    El pregón de Francis Díez, cantante de Doctor Deseo: «Que la fiesta sea una orgía de los sentidos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Feijóo, Ayuso y Guardiola preludian con críticas a la inacción de Sánchez su visita a las zonas calcinadas por el fuego

Feijóo, Ayuso y Guardiola preludian con críticas a la inacción de Sánchez su visita a las zonas calcinadas por el fuego