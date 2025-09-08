El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alumnos acceden a la ikastola Ikasbidea de Durana. B. Castillo.

El curso escolar empieza con problemas de transporte en la ikastola de Durana

Más de una treintena de familias de la ESO ha iniciado el curso sin autobús porque el Gobierno vasco no ha llegado a un acuerdo con la empresa. «Es inceptable», censuran desde el AMPA

Sara López de Pariza

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:04

El curso escolar ha arrancado con un importante quebradero de cabeza para varias familias de la ikastola pública Ikasbidea, ubicada en Durana. «El viernes 5 ... septiembre más de 30 familias se quedaron sin autobús. La línea asignada no funcionó y la notificación llegó apenas una hora antes de la salida», denuncian desde el AMPA. El Gobierno vasco no ha llegado a tiempo a un acuerdo con la empresa de autobuses y los afectados han sido alumnos de Secundaria de los barrios de Zabalgana y Lakua, las zonas que cubre la línea 6.

