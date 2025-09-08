El curso escolar empieza con problemas de transporte en la ikastola de Durana

El curso escolar ha arrancado con un importante quebradero de cabeza para varias familias de la ikastola pública Ikasbidea, ubicada en Durana. «El viernes 5 ... septiembre más de 30 familias se quedaron sin autobús. La línea asignada no funcionó y la notificación llegó apenas una hora antes de la salida», denuncian desde el AMPA. El Gobierno vasco no ha llegado a tiempo a un acuerdo con la empresa de autobuses y los afectados han sido alumnos de Secundaria de los barrios de Zabalgana y Lakua, las zonas que cubre la línea 6.

El día de la presentación tuvieron este problema, que se ha repetido este lunes, cuando ya han empezado las clases de manera oficial. «Las familias han tenido que tirar de amigos, conocidos de la ikastola... pidiendo favores para que los chavales puedan ir a clase. Así no se puede», traslada una de las madres del centro. «Desde el AMPA consideramos inaceptable esta situación reiterada y pedimos con urgencia a las instituciones competentes que garanticen un transporte escolar seguro, digno y estable para nuestro alumnado», añaden desde la asociación de padres y madres del centro de Durana.

Más allá de la falta de transporte durante las dos primeras jornadas del curso, las familias lamentan el proceder del departamento de Educación. Y es que el viernes no fue hasta una hora antes de tomar el autocar cuando les avisaron de la situación. «Fue un caos. Hubo gente que fue hasta la parada porque no se había enterado de que no iba a haber autobús. La gente no está constantemente revisando el correo electrónico», explican.

Este malestar viene agravado porque no es la primera vez que ocurre. «Ha sido el tercer año consecutivo que arrancamos el curso con problemas con el transporte escolar. Y hay que tener en cuenta que esta línea transporta a alumnado de Secundaria, que es una etapa obligatoria y el servicio es esencial y garantizado por ley», subrayan. De cara al curso que viene temen que la situación sea todavía peor. «Tenemos la sensación de que están dejando morir la ikastola Ikasbidea porque da muchos quebraderos de cabeza y hay otros centros que interesan más».

El pasado mes de abril salió a la luz que el 30% de las rutas de transporte escolar para este curso en Euskadi habían quedado desiertas ya que la oferta económica del Gobierno vasco no satisfacía a las empresas. En aquel momento, la consejera de Educación Begoña Pedrosa afirmó que «buscaremos alternativas para cubrir las rutas que han quedado desiertas». La consejera confiaba en que se iba a llegar a tiempo y que no habría problemas en septiembre. Algo que finalmente sí ha ocurrido.