Álava arranca el curso con la primera fusión de centros públicos y el foco en la salud emocional

El curso escolar 2025-26 arranca en Álava este lunes con novedades como la primera fusión de centros públicos en más de dos décadas, la ... puesta en marcha de un nuevo colegio internacional y a la vez el único privado de Vitoria o la extensión del decreto de vulnerabilidad a las aulas de 4 años. Cerca de 60.000 alumnos se incorporan tras el verano a las clases, a la espera de la cifra oficial de matriculaciones que ofrezca el departamento de Educación y que pondrá sobre la mesa el impacto real del descenso de la natalidad.

Más allá de la gestión del número de estudiantes vulnerables (un aspecto estrechamente ligado a la lucha contra la segregación), los equipos directivos coinciden en otros dos retos para este curso: la atención emocional de los menores y la educación en el uso de las nuevas tecnologías, que se mantiene como una de las principales preocupaciones de las familias.

Vitoria estrena este septiembre un nuevo proyecto educativo: Arriagako Haritza, el centro resultante de la fusión entre Umandi y Padre Orbiso. La matriculación de los alumnos de dos años se ha hecho de manera conjunta para esta temporada y en cursos futuros se procederá a la unión de todas las aulas Educación Infantil y también las de primero de Educación Primaria. El cambio no ha estado exento de polémica y la incertidumbre de hecho se mantiene entre la comunidad educativa, que está a la espera de conocer cómo les afectará realmente esta fusión.

«Pedimos más transparencia con las fusiones y que se nos deje a las familias opinar, no somos un sujeto pasivo» Lurdes Errasti Denon Eskola

«El proceso no se ha hecho de manera transparente y eso ha provocado que se produzcan algunos roces entre las dos AMPAS», lamenta Lurdes Errasti, presidenta de Denon Eskola, el colectivo que agrupa a las asociaciones de madres y padres de la red pública alavesa. «Para un futuro pedimos más transparencia y que se nos permita a las familias opinar. No somos un sujeto pasivo; es más, tenemos un papel muy importante en las actividades extraescolares que son clave para luchar contra la segregación», añade Errasti.

Los sindicatos son también muy críticos sobre cómo se ha gestionado esta unión. «Se ha hecho de manera totalmente unilateral y en el fondo es un cierre de aulas públicas. Nos preocupa la desaparición de puestos de trabajo», traslada Jabi Kerexazu, de Steilas. «No se ha tenido en cuenta para nada a la comunidad educativa ni a los trabajadores», censura por su parte Aritz Villar, de LAB. Ambos coinciden en la necesidad de dejar de concertar aulas como medida de protección de la educación pública.

Hay que tener en cuenta que los colegios alaveses de Infantil y Primaria han perdido el 10% del alumnado desde 2020 y que esta es una tendencia al alza. La red concertada no es ajena a este contexto que ya está haciendo mella en algunos centros. Nazareth cerrará este curso que arranca nuevas aulas por falta de estudiantes y se acerca así a una desaparición inevitable.

Nuevo proyecto

Lo curioso es que en sus instalaciones se estrena un nuevo colegio; Vitoria International School, que será el único centro internacional de la capital alavesa y además el único privado. Arranca su andadura con una treintena de alumnos y el objetivo de alcanzar los 400 cuando en unos años ponga en funcionamiento las etapas de Secundaria y Bachillerato. De esta manera toma la delantera al colegio internacional que planea el grupo Baskonia-Alavés en el entorno del Buesa Arena pero sobre el que todavía no hay novedades.

Dentro de las aulas, los retos para este curso van en la línea de los últimos años, aunque con el foco puesto todavía más en algunos aspectos que traen de cabeza a los educadores. «Cada vez vemos más necesario incidir en la atención emocional de los alumnos. Darles herramientas para enfrentarse a la vida», reflexiona Nieves Maya, miembro del departamento de orientación de Carmelitas Sagrado Corazón. Cita casos de ansiedad, frustración o autolesiones, lo que hace unos años era algo residual es ya parte del día a día en las escuelas.

«Este curso eliminamos los ordenadores en 5º de Primaria, vamos a darle una mayor importancia al papel» Alberto Echezarra

«Ahora están tan abiertos al mundo con las redes sociales que hay muchísimos más conflictos. Hay que protegerles en este sentido y la salud emocional es un verdadero reto», comparte Alejandro Saurina, director de NClic. En el caso de este centro pondrán en marcha este año un nuevo grupo de tiempo libre dirigido a alumnos de Secundaria con el objetivo de ofrecer una alternativa de «ocio sano» y presencial.

Desde Kristau Eskola, la red que engloba a 17 colegios cristianos en Álava, definen la salud emocional como «uno de los aspectos a preservar para la mejor convivencia y el desarrollo personal de cada alumno».

«Con las redes sociales hay muchísimos más conflictos, la salud emocional de los alumnos es un verdadero reto» Alejandro Saurina NClic

Otro de los mayores desafíos para este curso volverá a ser el uso de las nuevas tecnologías en horario escolar y los límites en este aspecto. Hay centros que darán otro paso más atrás, como es el caso de Corazonistas.

«Hemos hecho una revisión de nuestro proyecto digital y eliminamos los ordenadores personales en 5º de Primaria, solo los tendrán a partir de 6º y el objetivo a futuro también es retirarlos en ese curso. Vamos a darle mayor importancia al papel», traslada su director, Alberto Echezarra. «El uso de las pantallas es un auténtico reto, se trata de educar bien pero no prohibirlas porque eso generaría ansiedad», añade Maya, de Carmelitas.

Alumnado desfavorecido

Este será el tercer curso en el que el departamento de Educación obliga a los centros (tanto públicos como concertados) a repartirse de manera equitativa el alumnado considerado vulnerable y a reservar determinadas plazas para este perfil. El porcentaje de este tipo de estudiantes ha crecido en todo Álava y hay zonas en las que supera el 30%. Pero ¿están sirviendo las medidas de Educación para evitar la segregación en el territorio?

«Sabemos de colegios concretos en los que no está funcionando. Pero no tenemos datos aunque se los hemos reclamado a la administración. Necesitamos esa información para hacer un análisis crítico y saber realmente si esto sirve de algo», sostiene Lurdes Errasti, presidenta de Denon Eskola. «Vamos un poco sobre la marcha, dando pasos a medida que nos lo piden pero sin mucha información», añade Alberto Echezarra, director de Corazonistas. «En nuestro caso nos han mandado a familias que no querían estar aquí porque es un colegio cristiano y se han acabado yendo», sostienen desde Carmelitas.