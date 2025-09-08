«El descenso de la natalidad puede generar colaboraciones interesantes»

Desde Kristau Eskola, la red de colegios concertados cristianos que agrupa a más de un centenar de centros en Euskadi y 17 en Álava, siguen ... con atención el proceso de fusiones que hasta ahora solo ha afectado a centros públicos en nuestro territorio. Es posible que más pronto que tarde sea a ellos a los que les toque enfrentarse a un proceso así. «La bajada de la natalidad es un fenómeno que afecta a todas las redes por igual y desde Kristau Eskola venimos trabajando desde hace ya tiempo para adaptarnos al nuevo escenario», deslizan desde la asociación.

«Pero como todas las crisis, este reto también genera oportunidades. Trabajando con esfuerzo y generosidad desde las partes pueden generarse colaboraciones interesantes donde confluya lo mejor de cada uno de los colegios que participa en la creación del nuevo centro escolar», añaden, aunque por el momento no hay ninguna unión de centros de esta red sobre la mesa de la delegada de Educación en Álava,

Sobre la segregación escolar consideran que «este curso el algoritmo aplicado y la exigencia de reserva de plazas han sido más laxos», pero creen que es necesario conocer los datos reales para valorar si las medidas contra estas situaciones están funcionando. «En unos días hemos sido convocados por el Departamento al primer encuentro de constitución de la Mesa del Pacto para abordar la lucha contra la segregación escolar impulsada por el Gobierno vasco. Creemos que por nuestra experiencia tenemos mucho que aportar».

Insisten en que «va a ser un gran reto, frente al creciente número de inmigrantes y de menores que desconocen el euskera, incluso el castellano, y pertenecen por lo general a familias con pocos recursos económicos». En este sentido, eso sí, ponen el acento en que siempre «se debe tener en cuenta el derecho de elección del centro de cada familia».

Más allá de estos desafíos para el reciente curso, desde Kristau Eskola hacen hincapié en la formación continua del profesorado, que cada vez «resulta más exigente», ya que sus tareas se han incrementado «y a ello se ha sumado una carga burocrática excesiva». Sobre los avances tecnológicos la asociación defiende que deben estar «al servicio del proyecto educativo» y que su uso no debe ser «un fin en sí mismo».