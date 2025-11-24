El Ayuntamiento de Vitoria se opone a otro parque solar proyectado en Olárizu

El Ayuntamiento de Vitoria se ha opuesto este lunes de forma velada a un nuevo parque fotovoltaico proyectado en la capital alavesa. Elkarrekin Podemos ... ha preguntado en comisión municipal al concejal de Medio Ambiente, el socialista Borja Rodríguez, por un proyecto que se publicó hace dos semanas en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). 'PSFV Olárizu', como se conoce a esta central, plantea instalar 7.400 placas al Sur de la ciudad. El parque lo impulsa la sociedad Renew Green Generator III, una filial del grupo madrileño Dargon Energy.

Esa empresa tiene previsto invertir, si prospera su iniciativa, 2,16 millones de euros (más IVA) para instalar el equipamiento, que se encuentra en fase de alegaciones para vecinos y plataformas ecologistas. El proyecto, además, tendrá 4,73 megavatios de potencia y requerirá de una línea de media tensión de 2,5 kilómetros que irá parcialmente soterrada.

En cualquier caso, para que salga adelante, el Gobierno local (PSE-PNV) tiene pendiente remitir al departamento de Industria del Ejecutivo autonómico un informe que se le requirió hace dos semanas. «Entró la solicitud en el registro el 17 de noviembre y el informe se emitirá en plazo», ha asegurado Rodríguez, tras indicar que ese período acaba el 2 de enero. A renglón seguido, y con la intención de trasladar «una sensación de tranquilidad», ha señalado que «proyectos de renovables como los que están entrando no tienen la justificación o el encaje urbanístico que deberían tener». «Esa viene siendo la tónica general de los proyectos que nos traslada Industria y de los que tenemos que informar», ha afirmado el edil.

Con estas palabras ha hecho referencia también a un huerto solar, el 'Carlina', que ocupará una superficie de 9,5 hectáreas a las afueras de Castillo. El Ayuntamiento considera que tampoco tendría encaje en el Plan General de Ordenación Urbana que debería aprobarse antes de que concluya el año. Rodríguez ha asegurado que (de momento) «no consta una solicitud de licencia». Pero ha sido tajante al añadir que «si urbanísticamente no encaja, se acabó lo que se daba». Elkarrekin ha trasladado su «preocupación» por ser iniciativas que «atraviesan el Anillo Verde y que pueden tener afección a la fauna».