Álava suma otras 7.000 placas a su listado de más de un centenar de proyectos renovables

Suma y sigue. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica este jueves un nuevo parque fotovoltaico -y ya van 88- al listado de proyectos ... en tramitación ante el Gobierno autonómico o el Ministerio. 'PSFV Olarizu' es el nombre de la central que inicia hoy su camino burocrático ante Industria. Se trata de un proyecto con 7.400 placas que se ubicaría en Vitoria.

La promotora es la sociedad Renew Green Generator III, una filial del grupo madrileño Dargon Energy. La empresa invertirá, si prospera el proyecto, 2,16 millones de euros más IVA para instalar el equipamiento en la capital alavesa.

Los vecinos y plataformas ecologistas dispondrán de 30 días hábiles a partir de mañana para presentar alegaciones a la iniciativa, que busca ya los primeros permisos administrativos y la declaración de impacto medioambiental.

El parque tendrá 4,73 megavatios de potencia y requerirá de una línea de media tensión de unos 2,5 kilómetros que irá parcialmente soterrada. La central permite sumar un total de 106 iniciativas eólicas o fotovoltaicas en trámite en el territorio.