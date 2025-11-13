El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Trabajadores de un parque solar, durante las obras para colocar las placas. E. C.

Álava suma otras 7.000 placas a su listado de más de un centenar de proyectos renovables

El grupo madrileño Dargon proyecta otro parque solar en Vitoria con casi cinco megavatios de potencia

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:01

Comenta

Suma y sigue. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica este jueves un nuevo parque fotovoltaico -y ya van 88- al listado de proyectos ... en tramitación ante el Gobierno autonómico o el Ministerio. 'PSFV Olarizu' es el nombre de la central que inicia hoy su camino burocrático ante Industria. Se trata de un proyecto con 7.400 placas que se ubicaría en Vitoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ordenan el desalojo del exetarra que alquiló su piso social durante casi 5 años en Vitoria
  2. 2

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  3. 3

    Los últimos franciscanos abandonan Vitoria después de ocho siglos
  4. 4 Bárbara Goenaga agradece el apoyo a Borja Sémper: «La quimio ha sido no dura, durísima»
  5. 5 Vitoria estudia los recursos de 1.177 familias contra la subida de la tasa de basuras
  6. 6 El exbaskonista Polonara sale del hospital: «Ver a tanta gente animándome me da muchísima fuerza»
  7. 7

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  8. 8

    Otegi señala a GKS como instigador «político e intelectual» del repunte de la violencia en Euskadi
  9. 9

    Roban un kebab en Vitoria y la Policía Local les captura en Miranda tras 35 kilómetros de persecución
  10. 10

    El Memorial del 3 de Marzo se desbloquea con la salida de los belenes antes de fin de año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Álava suma otras 7.000 placas a su listado de más de un centenar de proyectos renovables

Álava suma otras 7.000 placas a su listado de más de un centenar de proyectos renovables