Castillo ha sido un pueblo pionero a la hora de configurar un comunidad energética Blanca Castillo

Vitoria rechaza un tercer parque solar en su municipio que tiene el pase ambiental de Lakua

Es una planta de 9,5 hectáreas en Castillo. En un informe previo, Urbanismo recordó al Gobierno que no encaja en el Plan General, como ya hizo antes con dos de Solaria

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:36

El Ayuntamiento de Vitoria va camino de echar por tierra un tercer proyecto de energía solar que desde mayo tiene el visto bueno ambiental del ... Gobierno vasco. Como ya ocurrió con las dos plantas de Solaria en el entorno de Ullibarri-Arrazua, el departamento de Modelo de Ciudad no ve que el huerto fotovoltaico Carlina planteado a las afueras de Castillo encaje dentro del Plan General de Ordenación Urbana vigente.

