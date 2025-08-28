Vitoria rechaza un tercer parque solar en su municipio que tiene el pase ambiental de Lakua

El Ayuntamiento de Vitoria va camino de echar por tierra un tercer proyecto de energía solar que desde mayo tiene el visto bueno ambiental del ... Gobierno vasco. Como ya ocurrió con las dos plantas de Solaria en el entorno de Ullibarri-Arrazua, el departamento de Modelo de Ciudad no ve que el huerto fotovoltaico Carlina planteado a las afueras de Castillo encaje dentro del Plan General de Ordenación Urbana vigente.

Y tampoco lo será con el nuevo planeamiento a punto de aprobarse definitivamente y que concentra este tipo de instalaciones de energía renovable en las inmediaciones del parque tecnológico de Miñano y los cercanos pueblos de este. Según un informe al que ha tenido acceso EL CORREO, así se lo advirtieron al Departamento vasco de Medio Ambiente en febrero los técnicos municipales de Urbanismo, pero Lakua ha dado recientemente su pase ambiental a la planta, eso sí, con correcciones.

Es decir, se vuelve a dar la paradoja de que el Gobierno vasco no ve afecciones para el medio ambiente en el parque de 9,5 hectáreas previsto en Castillo, aunque este es incompatible con los usos que prevén las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Vitoria para unos terrenos que forman parte del municipio y que ahora se dedican al cultivo.

La empresa promotora del parque Carlina Solar, Enerparc, puede seguir con los trámites urbanísticos o replantearse el diseño del proyecto. Si los cambios son de calado, podría tener que volver a pedir una declaración de impacto ambiental, es decir, empezar de cero después de tres años de negociaciones.

616 Hectáreas Es lo que reserva el nuevo Plan General de Vitoria a la instalación de parques solares y todos están concentrados en suelos no urbanizables pero ya antropizados y en las proximidades de Miñano, Mendiguren, Ullibarri-Arrazua o Junguitu. 5 Megavatios Es la potencia que quiere generar la planta de Castillo, una producción modesta si se compara con las de Ekienea, Ekian o las mismas que promueve Solaria en Vitoria 1 y 2, en el entorno de Ullibarri- Arrazua.

Si opta por la primera fórmula, además de enfrentarse al no definitivo del Ayuntamiento de entrada tendrá que hacer modificaciones en su proyecto, como el de soterrar las líneas eléctricas, de acuerdo con lo que se recoge en la resolución de mayo del Gobierno vasco. Enerparc plantea ocupar una superficie de 9,5 hectáreas al sur del núcleo urbano de Castillo e instalar 10.582 placas fotovoltaicas capaces de generar 5 megavatios (MW) de potencia nominal. Es un huerto pequeño si se tienen en cuenta los tamaños de otros como el de Ekienea (200 hectáreas-125MW)) o Ekian (55 hectáreas-24MW), ambos en Armiñón. Y también es diez veces menor que los de Solaria (Vitoria 1 y 2-100 MW entre las dos) que ahora están en fase de redimensionamiento.

Pero su tamaño no es despreciable para los técnicos de Urbanismo municipal. Según el informe previo que redactaron y que enviaron a Medio Ambiente del Gobierno vasco para su consideración, la planta va a tener una «alta ocupación de suelo», lo que a su juicio «la haría ser catalogada de gran escala por el Plan Territorial Parcial (PTS) de Energías Renovables».

En su contexto Medio Ambiente frente a Urbanismo Mientras que el Departamente vasco de Transición Energética y Sostenibilidad no ve affeciones ambientales importantes en este tipo de plantas siempre que se hagan correcciones, Vitoria esgrime su Plan General vigente y también el nuevo para señalar que es un uso que no está contemplado en espacios como el de lo terrenos de Castillo.

Adiós al parque Providentia Una vez que cae la central fotovoltaica dejan de tener sentido algunas infraestructuras claves para transportar la energía hasta la ciudad de Vitoria (algún pequeño tramo del tendido y varias subestaciones) desde la región de Aragón.

Se refiere a la norma de rango mayor que regula la implantación de este tipo de plantas de energías renovables en Euskadi que también está a punto de aprobarse. Eso, unido a «la relevancia del impacto del proyecto en su conjunto en una zona de significación social y tan elevado uso público», dicen en alusión a su cercanía a los caminos que conducen a la Cruz de Olárizu, «se considera más adecuada una evaluación de impacto ambiental ordinaria en lugar de simplificada».

El Gobierno sin embargo ha seguido adelante con la versión simplificada. Pide a los promotores eso sí correcciones como la de soterrar las líneas de evaciación para evitar afecciones a la fauna y al paisaje, un estudio de la biodiversidad anterior a las obras, medidas compensatorias para paliar el cese del uso agrícola de esos terrenos o retranquear todo el parque para que la distancia al nucleo urbano sea superior a 500 metros como se recoge en el PTS en ciernes.

El informe de impacto ambiental de Lakua sí que recoge un párrafo en el que recuerda que Vitoria aboga por una solución compatible consu Plan General, pero insiste que «vistas las características del ámbito y de la actividad que se pretende, y considerando las medidas protectoras y correctoras propuestas por el promotor, así como las que se dictan» en el informe gubernamental, no se prevé «que con la ejecución de proyecto se generen afecciones negativas significativas sobre el medio ambiente».

Como ya le ocurre a Solaria, Enerparc deberá estudiar ahora qué pasos dar si desea mantener activo el proyecto.