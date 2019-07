Cómo bloquear (y saber si te han bloqueado) en WhatsApp y otras redes sociales Los usuarios bloqueados en WhatsApp no pueden llamarnos ni enviarnos mensajes Los expertos alertan de los perjuicios de una vida virtual 'aséptica' JOSÉ CARLOS CASTILLO Miércoles, 24 julio 2019, 23:41

Existe una razón por la que todas las redes sociales disponen de mecanismos para silenciar o bloquear a otros usuarios: pasamos más tiempo con la aplicación de turno si nos proporciona un entorno cómodo; donde nuestras opiniones son compartidas y no hay espacio para la réplica ni el insulto.

Habiéndose transformado Internet en un vertedero de frustraciones, todos hemos sucumbido a la 'tarjeta roja' automática en alguna que otra ocasión. A veces por la necesidad de configurar entornos virtuales satisfactorios, que nos hagan olvidar los sinsabores de la rutina en lugar de proporcionarnos nuevos quebraderos de cabeza. También hay ocasiones en que decidimos cortar por lo sano con amigos o nuestra propia pareja, lo que implica perderles el rastro en Facebook, Twitter y similares. Esto último resulta (muchas veces) más doloroso que la pérdida del contacto físico, ya que hablamos de una conexión cuasi permanente con el otro.

En esta coyuntura, numerosos expertos alertan de que la tendencia al bloqueo; a rechazar todo aquello que nos contraviene, evidencia egocentrismo y falta de empatía. Así, nos acostumbramos a huir de los problemas en lugar de enfrentarlos, por lo que seguimos cargando con ellos en la 'vida real'. Así lo explica el psicoanalista Steve McKeown a UNILAD:

«Lo que tus amigos u otros comentan sobre ti es su elección. Cómo reacciones es tu elección. ¡Ahí es donde comienza el problema! ¡Es un desafío a nuestros egos! [...] Los comentarios negativos crean resentimiento y te hacen sentir que sus emisores no merecen formar parte de tu vida virtual. Las opciones son simples: ignorarlos o bloquearlos. Lo primero resulta mucho más fácil, ya que te libra de frustraciones y ansiedad; de ahí que se haya convertido en un comportamiento normalizado. ¿El problema? Que la razón última de tu resentimiento no desaparece en la vida real. Los bloqueos en línea no hacen sino reforzar la situación y, de este modo, la rehuimos en lugar de afrontarla».

Concluye McKeown que (en el caso de amigos y familiares) siempre resultará aconsejable el hablar con el otro cara a cara e intentar dirimir la disputa. Al fin y al cabo, muchos malentendidos radican en una susceptibilidad exacerbada por las propias redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea, donde a menudo carecemos del contexto necesario para interpretar las interacciones.

Pero el bloqueo de usuarios también puede hacer bien en casos de abusos indiscriminados. El acoso escolar a día de hoy se antoja mucho más pernicioso para la víctima, dado que prosigue una vez abandonado el recinto escolar: los compañeros de marras pueden atosigarla en las redes sociales, haciendola sentir sin escapatoria. Encontramos situaciones similares respecto a la mujer por el mero hecho de serlo y vinculados a malos tratos (órdenes de alejamiento mediante).

Sea cual sea el motivo y tras exponerse los perjuicios que este comportamiento puede tener asociados, describimos a continuación el método para bloquear a cualquier contacto en WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram. También la forma de saber si hemos sido bloqueados por el otro, cuando la psicología recomienda asumir la situación con naturalidad, sin rencores y buscando los porqués que nos permitan solventarla.

Cómo bloquear a un usuario en las redes sociales

● WhatsApp: Existen varias formas de bloquear a un usuario en la aplicación de mensajería instantánea. Primeramente podemos dirigirnos a 'Configuración', 'Cuenta', 'Privacidad' y 'Bloqueados', donde consultar el listado de contactos ya bloqueados y añadir otros nuevos (pulsando 'Añadir nuevo...').

Igualmente, en cualquier ventana conversación podemos bloquear a un contacto tras pulsar en su nombre de usuario y seleccionar la opción al efecto ('Bloquear contacto').

● Facebook: Aquí basta con acceder al perfil del usuario en cuestión, pinchar en los tres puntos suspensivos inherentes a su cabecera y elegir 'Bloquear'.

En la versión móvil, también dentro del perfil, escogemos el icono de seguimiento (silueta con una marca de verificación) y a continuación 'Bloquear'.

● Twitter: Un icono con tres puntos suspensivos encierra, igualmente, la opción de bloquear a otros usuario de la red social (esquina superior derecha de su perfil).

Aquí conviene discernir entre el propio bloqueo y el silenciamiento de la cuenta, lo que implica dejar de ver sus tweets o retweets manteniéndola en nuestra lista de seguidos.

● Instagram: Una vez más, pulsamos en los puntos suspensivos sitos en la parte superior derecha del perfil de usuario que nos interese. En el menú desplegable podemos 'Denunciar', ocultar nuestras 'historias' al instagrammer o bloquearle. Si optamos por esto último, dejaremos de ver sus publicaciones.

¿Puedo saber si me han bloqueado?

● WhatsApp: Aunque no existe un método infalible para averiguarlo, sí varios factores significativos: que aparezca un sólo 'tic' al enviarle mensajes; que no podamos ver su última hora de conexión; que nunca le veamos 'en línea'; que no podamos consultar su foto, descripción ni estado de perfil… También podemos intentar agregarle a un grupo: si no nos aparece en el listado de contactos, mala señal.

Por último, la aplicación impide realizar llamadas de voz a aquellos usuarios que nos hayan bloqueado.

● Facebook: Las señales que indican el haber sido bloqueados en la red de Zuckerberg son: que no encontremos al usuario en nuestra lista de amistades; que no podamos ver su perfil ni, por ende, publicar en su muro; que no aparezcan sus estados o contenido compartido en la sección de 'Noticias'.

Una última opción es recurrir a 'Messenger', la aplicación de mensajería instantánea de Facebook. Al intentar escribir a esa persona se nos indicará lo siguiente: 'No puedes responder a esta conversación'.

● Twitter: Aquí no hay lugar para la duda, cuando alguien nos bloquea, al entrar en su perfil podemos leer: 'No puedes seguir a @nombredeusuario ni ver los tweets de @nombredeusuario porque te ha bloqueado'.

También puede ocurrir que alguien al que seguíamos ya no aparezca en nuestro timeline y, al seguirle de nuevo (o solicitarle seguimiento), obtengamos el citado mensaje.

● Instagram: Los signos claros de un bloqueo en Instagram son que su perfil nos aparezca en blanco, sin publicaciones. El nombre del usuario tampoco figurará en el apartado de búsqueda y los mensajes directos que hubiésemos compartido dejarán de estar disponibles.