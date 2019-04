¿Cuándo llegará el 5G a los móviles? Se avecina una revolución en la transmisión de datos móviles Los primeros modelos saldrán a la venta este año aunque la tecnología no despega hasta 2020 SARA BORONDO Miércoles, 3 abril 2019, 00:13

Estamos en la recta final que llevará a la tecnología 5G. Se espera una revolución que cambie nuestra vida cotidiana al posibilitar una gran cantidad de conexiones ultrarrápida de datos, lo que permitirá conectar a internet los dispositivos que hay en casa; un control más eficiente de las ciudades y las fábricas -gracias, entre otros, a los drones-; la potenciación del Big Data o la reproducción de contenidos audiovisuales en alta definición en cualquier dispositivo. Viviremos en una sociedad hiperconectada en la que casi todo podrá ser analizado, cuantificado y controlado; en la que tendrán gran importancia la nube y serán más ágiles y de más calidad el streaming de vídeo y videojuegos.

El Plan Nacional 5G elaborado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital establece que las redes 5G facilitarán una banda móvil de muy alta capacidad y velocidad -superior a 100 Mbit/s y picos de 1 Gbit/s-, comunicaciones ultra fiables y de baja latencia (1 milisegundo frente a los 20-30 de las redes 4G) y comunicaciones masivas de máquina a máquina. Estas dos últimas características son las claves que marcarán el salto cualitativo y cuantitativo.

Para ello debe cambiar toda la tecnología, desde las antenas y los protocolos de comunicación hasta los routers de casa y los móviles. Los estados y las empresas de telecomunicaciones están trabajando en la infraestructura necesaria para la red 5G y los fabricantes de teléfonos lanzarán este año los primeros terminales que la utilicen. El año que viene empezará el despliegue comercial, pero su implantación será progresiva, así que los modelos que salgan ahora son más una cuestión de ir preparando la tecnología y los métodos de fabricación para cuando realmente se puedan utilizar bajo 5G.

La clave está en el módem

Como toda tecnología que empieza, estos primeros modelos serán más caros que los 4G y es muy probable que no se note ninguna diferencia debido precisamente a que la red 5G se implementará de manera paulatina, pero las empresas que los fabriquen estarán mejor situadas en el mercado de cara al futuro.

El pistoletazo de salida lo dio en realidad Qualcomm con el anuncio de su módem X50, el primero 5G para dispositivos móviles, incorporado en el chip Snapdragon 855 y capaz de trabajar con redes 5G y 4G, además de ser el primero con una NPU dedicada a inteligencia artificial que mejora las fotografías y los vídeos.

En la primera mitad de este año es probable que ya salgan a la venta los primeros teléfonos móviles que pueden funcionar con 5G. Samsung, Huawei y Xiaomi ya han anunciado modelos para los próximos meses mientras que el primer iPhone no llegará hasta 2020 o incluso 2021; Apple (que ocupa el segundo puesto mundial en el mercado de smartphones) prefiere esperar hasta estar muy segura del funcionamiento de las nuevas tecnologías. Por su parte, Intel no sacará un modelo 5G hasta mediados de este año.

Samsung y Huawei han querido demostrar por qué son los principales fabricantes del mundo de móviles y, durante el Mobile World Congress celebrado en Barcelona en febrero, realizaron las primeras llamadas mundiales con smartphones 5G reales (Samsung Galaxy S10 5G y Huawei MateX). Éstos se conectaron a la red desplegada por Vodafone en la ciudad condal.

No obstante, el primer teléfono comercial con capacidad de conectarse a la red 5G ha sido el Moto z3, que ya está a la venta. Este modelo fabricado por Motorola lleva en su interior el Snapdragon 855 y, aunque de fábrica sale preparado para 4G, Motorola ha puesto a la venta en Estados Unidos, a través del operador de telefonía Verizon, un módulo llamado Moto Mod 5 que cuesta 349 dólares (311€) y que se añade al Motoz z3 para que pueda conectarse con una red 5G. Este lanzamiento coincide prácticamente con la puesta en marcha de la red 5G de Verizon en las ciudades estadounidenses de Minneapolis y Chicago el 11 de abril. Si el teléfono se sale de la cobertura 5G pasará automáticamente a la red 4G de Verizon.

Samsung y Huawei quieren seguir en cabeza

Samsung, el principal fabricante de smartphones del mundo, tiene previsto lanzar en 2019 dos modelos con soporte 5G: Galaxy S10 5G y Galaxy Fold. El catálogo de gama alta de Samsung se ampliará en verano con el Galaxy S10 5G, que lleva en su interior un procesador Exynos 9280 y una nada despreciable batería de 4.500 mAh. Respecto al Galaxy Fold, la empresa ha mostrado su intención de lanzar una versión para 5G con un precio y en una fecha aún no anunciados.

El Mate X Huawei será uno de los primeros smarthphones plegables, pero también un dispositivo 5G que la empresa china tiene la intención de lanzar a principios del verano, cuando haya algunas redes con esta tecnología. El precio previsto es de 2.300€, muy caro, pero no hay que olvidar que es una pieza que aúna dos tecnologías de vanguardia.

No son las únicas empresas que han anunciado modelos concretos de móviles para 5G. Energizer presentó en al Mobile World Congress un prototipo del plegable Power Max P8100S, que saldrá con el procesador Helio para la versión 4G (800€) y el Snapdragon 855 bajo 5G (1.599€); con una impresionante batería de 10.000 mAh y una pantalla de 8,1 pulgadas cuando está abierto y de 6 pulgadas cuando está cerrado.

Nadie quiere quedarse muy atrás

ZTE es uno de los proveedores mundial más importante de redes de comunicaciones, lo que sitúa a la empresa a la cabeza de la nueva tecnología. Hace pocas semanas presentó el modelo Axon 10 Pro 5G -también con Snapdragon 855, pantalla de 6,4 pulgadas, una potente batería de 4.000 mAh y refrigeración líquida-, que tiene previsto lanzar en la primera mitad del año en Estados Unidos, Europa y China. Todavía no se sabe la fecha exacta ni el precio que tendrá.

También LG ha adelantado que su primer modelo para 5G será el V50 ThinQ 5G. Compartirá muchas características con su antecesor, el LG V40 ThinQ, pero utilizará el Snapdragon 855 para 5G. Por su parte, Xiaomi lanzó hace poco el Mi Mix 3 4G, con previsión de lanzar su versión 5G dentro de unos meses. One Plus también ha confirmado que lanzará un modelo 5G en el futuro y existen rumores de que Nokia, Honor, Google, Oppo, Sony e incluso HTC están trabajando en smartphones para la nueva red (aunque no se ha anunciado nada oficialmente).

No obstante, es poco probable que se pueda sacar partido a un móvil con 5G al menos hasta el año que viene. Estos primeros modelos serán más caros y voluminosos, como ocurre con cada nueva tecnología. Entre otras razones, porque los móviles que salgan ahora deberán llevar un chip para 4G y, adicionalmente, el de 5G. Una vez que la red empiece a tener una buena cobertura sí parece que será casi imprescindible hacerse con un modelo que sirva para la nueva red. Según el Plan Nacional, el despliegue comercial de 5G sucederá en 2020.