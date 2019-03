Google 'Stadia': la plataforma de juego en streaming para acabar con las videoconsolas Mando de Google Stadia. Los servidores del gigante de Internet superan la potencia conjunta de Xbox One X y PlayStation 4 Pro JOSÉ CARLOS CASTILLO Miércoles, 20 marzo 2019, 11:00

Los rumores terminaron por materializarse. Google aprovechó su participación en la Game Developers Conference (GDC) para anunciar lo que será su plataforma de videojuegos en streaming, esto es, la transmisión de partidas a ordenadores, smartphones y televisores sin esperas ni descargas. Cual sucedáneo de Netflix, bastará con seleccionar el título que nos interese y empezar a jugar.

Apodada 'Stadia', la plataforma busca imponerse a soluciones similares (PlayStation Now, GeForce Now o el futuro Project xCloud de Microsoft) al protemer una fidelidad visual sin precedentes. Así, los juegos podrán disfrutarse a resolución 4K HDR y con una tasa de 60 fotogramas por segundo, gracias a los servidores de Google instalados en 7.500 localizaciones alrededor del globo. Serán éstos los encargados del procesamiento de las imágenes, motivo por el que no importará la potencia de nuestro dispositivo inteligente o equipo. De hecho, la demostración del gigante de Internet corrió sobre «el ordenador más barato» que pudieron encontrar.

En cuanto a especificaciones, los servidores superarán el rendimiento gráfico conjunto de PlayStation 4 Pro y Xbox One X, alcanzándose los 10,7 teraflops bajo un procesador x86 a 2,7GHz; acompasado por 16GB de memoria RAM. Por supuesto, tales números se incrementarán con el tiempo, sin desembolsos adicionales por parte del usuario. El objetivo es alcanzar la transmisión de juegos a resolución 8K y 120 frames por segundo.

Para jugar con Stadia tan sólo necesitaremos acceso al navegador Google Chrome (mediante Chromecast Ultra en televisores) y contar con un mando compatible. Preferiblemente el desarrollado al efecto por los de Mountain View, que se conectará por WiFi a los servidores para evitar cualquier retardo en la respuesta a la pulsación de botones. Entre éstos destacan dos: uno para compartir fragmentos del juego en YouTube (a resolución 4K) y otro para acceder al asistente por voz de Google (gracias al micrófono integrado), que entre otras cosas ofrecerá pistas cuando nos atasquemos en un nivel.

De Stadia también se revelaron tres funcionalidades clave: la posibilidad de continuar la partida de forma instantánea en cualquier dispositivo («Cross-Plataform»); compartir instantes de juego mediante una dirección URL, de forma que otros usuarios puedan jugar desde un punto concreto y con nuestras mismas estadísticas («State Share»); y lo que será toda una revolución para los YouTubers aficionados a radiar partidas: la opción de que sus espectadores puedan unírseles en directo, mando en ristre («Crowd Play»).

El desarrollo de Stadia acumula seis años, durante los cuales se han trazado acuerdos con las principales firmas del sector: Ubisoft, id Software y Tequila Works subieron a escena, mencionándose títulos como 'Asassin's Creed Odyssey' y 'DOOM Eternal'. Además, Google ha fundado un estudio ('Stadia Games and Entertainment') para el desarrollo de juegos propios. Sabemos que éstos quedarán accesibles desde el propio YouTube, a través de enlaces insertados en sus respectivos tráilers, pero no se concretaron precios. ¿Obedecerá Stadia a una cuota de suscripción mensual o deberemos pagar por cada juego? La respuesta llegará más pronto que tarde, ya que Google Stadia se lanzará este mismo año en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y «la mayoría de países europeos».