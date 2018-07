Resident Evil 2 triunfa en los Game Critics Awards del E3 2018 Resident Evil 2 / Capcom El Spider-Man de Insomniac Games se ha hecho con dos galardones JOSÉ CARLOS CASTILLO Martes, 3 julio 2018, 10:07

Cincuenta y un cabeceras especializadas han elegido a sus juegos predilectos de la pasada Electronic Entertainment Expo. El gran vencedor ha sido Resident Evil 2, remake del clásico de 1998, que llegará a Xbox One, PlayStation 4 y PC el 25 de enero.

Otros títulos reconocidos han sido Anthem, Spider-Man, Forza Horizon 4 o el inesperado Tetris Effect, incursión de la franquicia de puzles en el segmento de la realidad virtual.

Mejor juego de la feria

Resident Evil 2

Mejor juego original

Dreams

Mejor juego para consola

Spider-Man

Mejor juego de realidad virtual o aumentada

Tetris Effect

Mejor juego para PC

Anthem

Mejor hardware o periférico

Xbox Adaptive Controller

Mejor juego de acción

Anthem

Mejor juego de acción y aventura

Spider-Man

Mejor RPG

Kingdom Hearts III

Mejor juego de combates

Super Smash Bros. Ultimate

Mejor juego de velocidad

Forza Horizon 4

Mejor juego deportivo

FIFA 19

Mejor juego de estrategia

Total War: Three Kingdoms

Mejor juego familiar o social

Overcooked 2

Mejor juego multijugador online

Battlefield V

Mejor juego independiente

Ori and the Will of Wisps

Mejor juego a largo plazo

Fortnite

Mención especial al apartado gráfico

Cyberpunk 2077

The Last of Us Part II

Ghost of Tsushima

Mención especial al apartado sonoro

The Last of Us Part II

Mención especial a la innovación

Cyberpunk 2077