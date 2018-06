Kingdom Hearts III fue el juego más comentado del E3 2018

Kingdom Hearts III, cierre de la trilogía obrada por Tetsuya Nomura, fue el videojuego más comentado en Internet durante la Electronic Entertainment Expo de Los Ángeles. Así lo recogen las estadísticas de Crimson Hexagon, que marcan 148.000 comentarios en las redes sociales de cabecera.

El segundo título con más repercusión fue Super Smash Bros. Ultimate (105.000 comentarios), seguido por Fallout 76 (101.000), Death Stranding (68.000), The Elder Scrolls VI (61.000), Cyberpunk 2077 (60.000), Halo Infinite (42.000), Spider-Man (38.000), Jump Force y Resident Evil 2 (37.000 ambos). A la cola se sitúan Devil May Cry 5 (29.000), The Division 2 (25.000), Anthem (15.000), Assassin's Creed Odyssey (2.600) y Beyond Good & Evil 2 (1.500).

Por editoras, Nintendo fue la que más dio que hablar, registrando un 29% de las publicaciones. A distancia siguieron Bethesda (16%), Microsoft (15%), Sony (15%), Ubisoft (9%), Square Enix (9%) y Electronic Arts (7%). Tiene mucho que ver la falta de novedades a largo plazo presentadas por los de Kioto, que decepcionó a cierto segmento de usuarios.

Crimson Hexagon también enumera los juegos con mayor recepción de la feria. Kingdom Hearts III vuelve a coronar la lista con un 87% de comentarios positivos. Le siguen Halo Infinite (84%), Jump Force (83%), Cyberpunk 2077 (80%), Beyond Good & Evil 2 (80%), Fallout 76 (78%), Spider-Man (78%), The Division 2 (77%), Resident Evil 2 (74%), Devil May Cry 5 (74%), Super Smas Bros. Ultimate (72%), Assassin's Creed Odyssey (70%), Anthem (69%), Death Stranding (62%) y The Elder Scrolls VI (58%).

El E3 de 2019 ya ha anunciado sus fechas: se celebrará en el Convention Center de Los Ángeles del 11 al 13 de junio.