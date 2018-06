Cyberpunk 2077: primeros detalles de una superproducción futurista Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED Lo nuevo de CD Projekt RED es un RPG subjetivo SARA BORONDO Miércoles, 13 junio 2018, 16:16

Uno de los juegos más esperados del E3 que se está celebrando en Los Angeles (EE.UU.) era Cyberpunk 2077, no solo porque es el juego en el que están trabajando intensamente CD Project, el estudio polaco creador de la serie The Witcher, sino porque desde que se anunció en 2012 apenas se habían visto una docena de dibujos de arte y un vídeo teaser.

CD Project resarció de esta opacidad en todo lo referente al juego en la conferencia de Microsoft previa al E3 el fin de semana con un vídeo de algo más de minuto y medio en el que se puede ver el aspecto general del juego y que es una declaración de intenciones del estudio. Cyberpunk 2077 será un mundo de neones, arquitectura futurista, hologramas, una sociedad decadente y violenta, implantes cibernéticos y robots.

Además del vídeo, CD Project ha afirmado que no habrá micropagos ni contenido descargable de pago y ha proporcionado información respecto a la jugabilidad; habrá motos y coches que se podrán conducir (aunque el estudio no ha dicho nada de los vehículos voladores que se ven en el vídeo) y será un juego en primera persona, algo sorprendente ya que habrá un completo editor de personajes pero no podremos ver nunca el aspecto del protagonista excepto en los vídeos. Según informó en una entrevista concedida a GameSpot Kyle Rowley, director adjunto de diseño de Cyberpunk 2077, quien lo justificó diciendo: «hemos invertido una gran cantidad de tiempo en crear con muchísimo detalle esta ciudad de mundo abierto, hay mucha ambientación, y queremos que el jugador sienta la presión que estas mega corporaciones ejercen sobre los ciudadanos cuyas vidas están pisoteando, y que el jugador se sumergiera en este mundo».

Rowley aclaró que esto no quiere decir que se trata de un juego de disparos, sino que «definitivamente, se trata de un juego de rol, con algunos elementos de shooter» y prometió un sistema de progresión del personaje con gran profundidad «y todo lo que puedes esperar de un juego de CD Project, habilidades, atributos, ventajas cibernéticas...», añadió.

El o la protagonista -ya que se podrá elegir si jugar como hombre o mujer- será V, un mercenario en Night City, la metropolis en la que transcurre el juego y que es una ciudad ficticia ubicada entre Los Angeles y San Francisco llena de violencia y dominada por grandes empresas. Para liberarla, V tendrá que cumplir las misiones estableciendo sus propias normas. Con las decisiones que vaya adoptando se irá creando una personalidad para V.

Además de definir el aspecto físico del personaje se podrá establecer una historia propia de partida en función de la cual se pueden modificar o desbloquear características del juego. Cyberpunk 2077 se basa en el juego de mesa Cyberpunk, pero Rowley afirmó que al principio del juego no se podrán elegir las clases que hay en él, aunque según se avance en la historia sí habrá características de cada clase (Rowley mencionó que se están centrando en Techie, el Netrunner y el Solo) aunque el personaje no estará encasillado en una de ellas, sino que el jugador decidirá qué características quiere de cada clase. El estudio polaco trabaja en colaboración con Mike Pondsmith, el creador de Cyberpunk, y algunos de los personajes del lore de la serie estarán en el juego.

V. lleva al menos cinco años en desarrollo y le queda aún algún tiempo antes del lanzamiento, que está anunciado para PS4, Xbox One y PC.