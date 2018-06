Halo Infinite, Gears 5 y Forza Horizon 4 entre los juegos de Microsoft para el E3 2018 El Jefe Maestro volverá a la sobremesa de Microsoft / 343 Industries Los de Redmond anunciaron 18 títulos exclusivos para Xbox One JOSÉ CARLOS CASTILLO Lunes, 11 junio 2018, 00:41

Microsoft ha ofrecido la primera de las conferencias enmarcadas (oficialmente) en la Electronic Entertainment Expo de Los Ángeles. Una hora y cuarenta y cinco minutos dedicados a los próximos lanzamientos para Xbox One, tanto de terceros como exclusivos, a manos de Microsoft Studios. Sigue leyendo para descubrir todas las novedades.

Halo Infinite, bajo el nuevo motor propietario Slipspace, nos devolverá al Jefe Maestro en su mayor aventura hasta la fecha: «salvar a la humanidad». Está siendo desarrollado por 343 Industries y no cuenta con fecha de lanzamiento (por el momento).

Ori and the Will of the Wisp: La secuela de Ori and the Blind Forest promete un apartado gráfico más colorido, vibrante y preciosista (si cabe). Un 'Metroidvania' en el que sumergirnos durante horas, disponible en 2019 y optimizado para Xbox One X.

Sekiro: Shadows Die Twice: From Software y Activision colaboran en este título de acción y sigilo, ambientado en el Japón feudal. Cual samuráis, nos las veremos con jefes mastodónticos en combates sin cuartel. Llegará en 2019.

Fallout 76: Ambientada en el sureste de Virginia, se trata de una precuela de los juegos anteriores y su extensión resulta cuatro veces más grande que la de Fallout 4. Título que, por cierto, ya se encuentra disponible en el servicio de suscripción Xbox Game Pass.

Captain Spirit: Dontnot Entertainment presenta una historia completamente original, ambientada en el universo de Life is Strange. Nos sumergirá en la desbordante imaginación de un niño y estará disponible el 26 de junio… completamente gratis.

Crackdown 3: El sandbox futurista llegará bajo un apartado gráfico caricaturesco, en un entorno completamente destructible que podremos transitar a placer (como mandan los cánones del buen sandbox). Su lanzamiento está previsto para febrero de 2019.

Nier Automata: Con dos millones de copias vendidas en PlayStation 4 y PC, lo último de Platinum Games llegará a Xbox One el 26 de junio. Incluirá todo el contenido adicional lanzado hasta la fecha.

Metro Exodus: La nueva entrega de la serie Metro promete un apartado gráfico de excepción (atentos a sus efectos de partículas). Un shooter tan inquietante como desafiante, en el que la personalización de armamento jugará un papel clave. Llegará el 22 de febrero de 2019.

Kingdom Hearts III: El Xbox E3 2018 Briefing proyectó un tráiler inédito del esperadísimo Kingdom Hearts 3, cameos de Frozen, Toy Story, Hércules y Enredados inclusive. Square Enix ya le ha puesto fecha: 29 de enero de 2019.

Sea of Thieves: Cuatro millones de jugadores después, la travesía multijugador de RARE recibirá dos nuevas expansiones por concretar: Cursed Sales y Forsaken Shores.

Battlefield V se proyectó brevemente como uno de los títulos que recibirán optimización para Xbox One X.

Forza Horizon 4: Sí, Playground Games trabajaba en la próxima entrega de su juego de conducción en mundo abierto, aunque no estará ambientado en Japón. El tráiler de anuncio ahondó en la campiña británica, terrenos escarpados, áreas costeras y urbes mediante.

El juego mostrará la climatología dinámica más espectacular hasta la fecha, a 60 frames por segundo y en resolución 4K. Los suscriptores de Xbox Game Pass podrán jugarlo desde el mismo día de lanzamiento, el 2 de octubre.

En este punto del evento, Phil Spencer anunció la incorporación de nuevos equipos de desarrollo a Microsoft Studios: The Initiative (recién fundado y al cargo de «nuevas experiencias cinemáticas»), Undead Labs, Playground Games, Ninja Theory y Compulsion Games. A este último respecto, We Happy Few llegará a Xbox One el 10 de agosto.

PlayerUnkown's Battleground ratifica su exclusividad para Xbox One con una expansión centrada en la conducción de motocicletas, jeeps y lanchas. Disponible este invierno.

Tales of Vesperia Definitive Edition: Una remasterización que hará las delicias de los aficionados al buen JRPG. Estará disponible el próximo invierno.

The Division 2: La secuela multijugador de Ubisoft se ambientará en Washington D.C., bajo una versión mejorada del Snowdrop Engine. El primer gameplay nos acercó al mismísimo Air Force One, en una contienda de infarto. Si queréis experimentarlo de primera mano, las inscripciones a la beta ya están abiertas.

Xbox Game Pass: El servicio se beneficiará de lo que han venido a denominar «FastStart», tecnología que permitirá ejecutar ciertos títulos el doble de rápido. Además, algunos juegos de terceros estarán disponibles el mismo día de su lanzamiento, como ya ocurre con los desarrollos de Microsoft Studios.

Algunas de las nuevas incorporaciones al servicio serán: The Division, Fallout 4, Halo: The Master Chief Collection, The Elder Scrolls Online, Afteparty y Ashen.

ID@Xbox: Entre los nuevos títulos adscritos al programa, se mencionaron: Kingdom: Two Crown, The Gold Club 2019, Warhammer Vermintide, Fringe Wars, Below, Conqueror's Blade, Waking, Ashen, Raji an Ancient Epic, Super Meatboy Forever, Planet Alpha, Island of Nine, Sable, Harold Halibut, Bomber Crew, Children of Morta, The Wind Road, WarGroove, Generation Zero, Ashen, Dead Cells y Afterparty.

Shadow of the Tomb Raider protagonizó un tráiler con gameplay inédito (el cierre de trilogía se promete tan variado como espectacular). Llegará optimizado para Xbox One X el próximo 14 de septiembre.

Session: Crea-ture Studios firma un nuevo y prometedor título de skateboarding, con lanzamiento exclusivo para Xbox One (en lo que a consolas respecta).

Black Dessert: Un RPG de beta inminente y ambientación fantástico medieval, al que convendrá seguir la pista.

Devil May Cry 5: Capcom cumplió con las expectativas y anunció la quinta entrega de Devil May Cry, protagonizada por un Dante adolescente. Un hack'n slash puro, repleto de demonios a los que descerrajar balas entre cabriolas.

Cuphead in the Delicious Last Course: Nueva isla, armas, jefes y personajes para la expansión de Cuphead, disponible en 2019.

Tunic: Claramente inspirado en The Legend of Zelda, este indie de estética preciosista nos meterá en la piel de un «simpático» zorro.

Jump Force: Naruto, One Piece, Dragon Ball, Death Note y otras franquicias licenciadas por Bandai Namco se verán las caras en el todos contra todos soñado por cualquier amante de la animación japonesa. Llegará en 2019.

Dying Light 2: Inesperada secuela a cargo de Chris Avellone y Techland. Como el original, se trata de un juego de acción y supervivencia en primera persona, ambientado tras un apocalipsis zombie. Aquí se nos prometen tantas partidas diferentes como estilos de juego.

Battletoads: El clásico de RARE vuelve con juego cooperativo para 3 jugadores y gráficos cartoon, en resolución 4K. Estará disponible en 2019.

Just Cause 4: Filtrado hace unos días en Steam, la cuarta entrega de Just Cause depara el apartado técnico más refinado de la franquicia, en un entorno destructible que transitar por tierra, mar y aire (bajo las condiciones climatológicas más adversas). Se lanzará el 4 de diciembre.

Gears of War: Con Gears Tactics (exclusivo para PC), la serie se traslada al género de estrategia sin perder su espectacularidad. Otros anuncios de la franquicia fueron un juego para móviles inspirado en las figuras Pop! y Gears 5, iteración propiamente dicha.

Marcus Phoenix volverá a estar presente en lo que parece una secuela directa de Gears of War 4. El tráiler de anuncio sugiere, además, la mayor variedad de escenarios hasta la fecha. Lo recibiremos en 2019.

Cyberpunk 2077: La superproducción de CD Porjekt RED, desarrollada con la próxima generación de consolas en mente, mostró su primer tráiler. Un thriller futurista dispuesto a elevar el listón.

Spencer cerró la conferencia prometiendo un servicio de juego en streaming, que permitirá jugar con la máxima calidad gráfica en cualesquiera de nuestros dispositivos. También aludió (de pasada) a la sucesora de Xbox One, aunque su lanzamiento no parece cercano.