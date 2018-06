The Last of Us: Part 2 demuestra el potencial de PlayStation 4

Para sorpresa de nadie, The Last of Us: Part II abrió la conferencia de prensa de Sony con motivo de la Electronic Entertainment Expo. Era uno de los títulos más esperados y no defraudó, posicionándose como una de las mayores producciones en la historia del ocio electrónico.

Naughty Dog proyectó un extenso gameplay para bosquejar la premisa del juego y desgranar algunas de sus mecánicas, herederas del capítulo original. Así lo describe Neil Druckmann, Director Creativo del estudio californiano:

«En The Last of Us: Part II, Ellie tiene ya 19 años y ha conseguido estabilidad y paz viviendo con normalidad en Jackson. Ha tenido la oportunidad de ser una adolescente y forjar relaciones duraderas. Pero cuando esa paz se vea rota por un acto violento, Ellie se verá arrastrada a un viaje brutal de venganza, alimentado por la necesidad de impartir justicia contra los que actuaron mal y llevándola al límite».

«Desde el modo en que Ellie juega hasta la forma de avanzar a través de este mundo hostil, vais a sentir cómo se siente ella a nivel físico, emocional y mentalmente, lo cual se irá manifestando en cada faceta de la mecánica de juego».

The Last of Us: Part II cuenta con un motor gráfico mejorado, que posibilita animaciones más realistas y escenarios copados en detalle. El sigilo tendrá un papel determinante, aunque no tampoco faltarán los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, más brutales que nunca:

«Todo esto va desarrollándose con los personajes que rodean a Ellie y con sus experiencias. The Last of Us Part II ofrece nuevos personajes y otros que hemos recreado con la última técnica de captura de moviento y un elenco de actores genial. Ellie está interpretada por Ashley Johnson, a la que se unen Dina, interpretada por Shannon Woodward y Jesse, por Stephen Chang».

La confirmación de Ellie como personaje homosexual también ha dado que hablar, demostrando la falta de madurez de cierto segmento de usuarios.

The Last of Us: Part II permanece sin fecha de lanzamiento.