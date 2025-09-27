Quién es 'El Ratilla', el cabecilla del grupo neonazi 'Suburbios Firm' detenido después de su boda

El final de 'El Ratilla', líder del grupo neonazi 'Suburbios Firm', es un tanto surrealista. Lo que debía ser un viaje romántico de luna de ... miel a cualquier rincón paradisiaco del planeta, se convirtió en un traslado a la cárcel sin billete de vuelta. Daniel M. F., más conocido como 'El Ratilla' en el mundo ultra del fútbol, fue detenido el pasado fin de semana después de casarse en Fuenlabrada rodeado de amigos e integrantes del grupo ultra. Entre los asistentes al convite se encontraba Ricardo Guerra, condenado por el asesinato de Aitor Zabaleta en 1998.

La Policía Nacional ha culminado tres años de investigación contra 'Suburbios Firm', uno de los grupos ultras más peligrosos de este país, con la detención de su líder y su círculo más cercano. En total fueron detenidas trece personas acusados de liderar una organización criminal financiada a través del tráfico de drogas. Tres de ellos permanecen en prisión, entre ellos, 'El Ratilla'. A los radicales se les incautó en los once registros efectuados un arma de fuego, dos chalecos antibalas, dos táseres, numerosas armas blancas, cinco kilos de cocaína, más de 100.000 euros en efectivo y numeroso material de carácter supremacista junto con parafernalia del propio grupo y de otros grupos ultras hermanados.

Pero, ¿quién es 'El Ratilla'? Daniel M. F. nació en 1987 en Leganés aunque reside desde hace años en Fuenlabrada, la localidad madrileña donde contrajo matrimonio horas antes de ser detenido. Comenzó a hacerse popular en el mundillo ultra cuando se dedicaba a la reventa de entradas del fondo sur en el Vicente Calderón, donde históricamente se alojó el Frente Atlético -grupo ultra del Atlético de Madrid-. Pero aquello no era suficiente y el negocio pronto comenzó a evolucionar hacia el tráfico de drogas.

'El Ratilla' se convirtió en el líder de 'Suburbios Firm' allá por 2014, un año después de que el otro grupo neonazi de la ciudad, Ultrassur, viviese un cambio de cabecillas tras una emboscada a los veteranos del grupo en los aledaños del Bernabéu. 'El Ratilla' y 'el Niño Skin' -nuevo líder de Ultrassur- compartían pasión por el Atlético de Madrid y «una estrecha relación en los negocios» presuntamente vinculados al tráfico de drogas.

Aquel año, Daniel vivió un punto de inflexión. Sus antecedentes ya no se limitaban a peleas entre ultras o simples menudeos sino que sus actividades delictivas cobraron una mayor gravedad. A partir de ahí, él y su grupo fueron desterrados del Frente Atlético. Una pancarta en el fondo sur del Vicente Calderón escenificó la ruptura: «Antinarconazis». Desde que fueron expulsados del estadio colchonero, 'Suburbios Firm' ha protagonizado peleas con otros ultras del Frente Atlético, se han colado en estadios e incluso han acudido a 'quedadas' para pegarse con otros grupos radicales del mundo del fútbol.

Ampliar

'El Ratilla' siempre fue un neonazi convencido. Lleva una esvástica tatuada en el esternón, un rostro de Hitler en un costado y el discurso del dictador en el otro. Durante su boda tampoco faltaron las alusiones al nazismo. Sus integrantes -o camaradas como se hacen llamar ellos- presumieron de la boda en sus redes sociales y publicaron fotografías con sus rostros tapados con un icono que simulaba ser la cara de Hitler. Además de Ricardo Guerra, en este listado también se encuentra el conocido ultra del Atlético de Madrid, J. Piquenque. Su mano derecha y famoso por aparecer en el año 2005 en las instalaciones deportivas del Atlético encapuchado y amenazando a los jugadores por los malos resultados del equipo. Aquella imagen dio la vuelta a España.

Según las investigaciones realizadas por la Policía Nacional, el grupo ultra estaba «muy cohesionado y jerarquizado en torno a su líder» -'El Ratilla'- e incitaban al odio y a la violencia extrema contra colectivos antagónicos y vulnerables. Como sucedió en la protesta homófoba y racista que tuvo lugar en Chueca en 2021. 'El Ratilla' y los suyos recorrieron las calles del popular barrio al grito de «fuera maricas de nuestros barrios» o «fuera sidosos de Madrid».