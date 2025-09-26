Cae la cúpula de 'Suburbios Firm', el grupo del ultra neonazi que asesinó a Aitor Zabaleta

La Policía Nacional ha culminado tres años de investigación contra 'Suburbios Firm', uno de los grupos ultras más peligrosos de este país, con la detención ... de su líder y su círculo más cercano. Daniel M. F., alias 'El Ratilla', y doce personas más han sido arrestadas acusados de liderar una organización criminal financiada a través del tráfico de drogas.

La operación se ha llevado a cabo en los últimos días, tras la boda de 'El Ratilla', que se celebró el pasado fin de semana en Fuenlabrada. Ni siquiera le dio tiempo a irse de luna de miel. Efectivos policiales le detuvieron en una redada que se extendió por once viviendas en Madrid donde se incautaron un arma de fuego, dos chalecos antibalas, dos táseres, numerosas armas blancas, cinco kilos de cocaína, más de 100.000 euros en efectivo y numeroso material de carácter supremacista junto con parafernalia del propio grupo y de otros grupos ultras hermanados.

A la boda de 'El Ratilla' acudió Ricardo Guerra, el único ultra neonazi de 'Suburbios Firm' condenado por el asesinato de Aitor Zabaleta en los aledaños del Vicente Calderón en 1998. Se desconoce si él está entre los detenidos.

Los trece ultras están acusados de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Tres de ellos ya han ingresado en prisión, informan fuentes del Ministerio de Interior. La Policía Nacional ha destacado que las investigaciones continúan en curso bajo la dirección del titular del Juzgado de Instrucción número tres de Pozuelo de Alarcón.

Las pesquisas comenzaron durante en 2023, cuando los investigadores detectaron un entramado delincuencial gestionado desde el grupo, caracterizado por protagonizar incidentes violentos en el ámbito del fútbol y que se financiaba con los beneficios del narcotráfico. El grupo llevaba a cabo sus actividades en locales de ocio y en la vía pública en la zona del sur de Madrid. Según las investigaciones realizadas, el grupo ultra estaba «muy cohesionado y jerarquizado en torno a su líder» e incitaban al odio y a la violencia extrema contra colectivos antagónicos y vulnerables. Muy sonada fue su participación en la protesta homófoba y racista que tuvo lugar en Chueca en 2021. 'El Ratilla' y los suyos recorrieron las calles del popular barrio al grito de «fuera maricas de nuestros barrios» o «fuera sidosos de Madrid».

'Suburbios Firm' y el Frente Atlético

El grupo ultra 'Suburbios Firm' nació en el fondo sur del desaparecido Vicente Calderón. Bajo la excusa de 'animar' a su Atlético de Madrid utilizaron el fútbol para lanzar proclamas racistas y xenófobas. Camparon a sus anchas durante años hasta que primero, con el asesinato de Aitor Zabaleta, y después, con su coqueteo con el mundo de las drogas, terminaron por ser expulsados de la grada. El Frente Atlético -los ultras del Atlético de Madrid- desterró, ahora hace una década, a quienes fueron sus cabecillas. El final de la 'amistad' se tradujo con una pancarta con el mensaje 'antinarconazis' en el fondo sur del Vicente Calderón.

Un año antes había ocurrido algo similar en el otro grupo neonazi de la ciudad, Ultrassur. Varios integrantes de la banda aficionada al Real Madrid provocaron una pelea en los aledaños del Bernabéu desterrando a los que eran entonces los líderes del grupo. Los jóvenes, con 'El Niño Skin' a la cabeza, se hicieron con el poder e incluyeron el narcotráfico como fuente de financiación del grupo.

'El Ratilla', líder de 'Suburbios Firm', empezó entonces a encontrar sintonía con 'El Niño Skin', atlético confeso pese a estar integrado en Ultrassur. Mantuvieron «una estrecha relación en los negocios», según detallan varios medios de fuentes policiales, y aquello significó el comienzo del fin de 'Suburbios Firm' en el Calderón.

Desde que fueron expulsados del estadio colchonero, este grupo ha protagonizado peleas con otros ultras del Frente Atlético, se han colado en estadios e incluso han acudido a 'quedadas' para pegarse con otros grupos radicales del mundo del fútbol.