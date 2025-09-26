El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cae la cúpula de 'Suburbios Firm', el grupo del ultra neonazi que asesinó a Aitor Zabaleta

P.N.

Cae la cúpula de 'Suburbios Firm', el grupo del ultra neonazi que asesinó a Aitor Zabaleta

La Policía Nacional detiene a 13 hombres, entre ellos los cabecillas de la banda, acusados de liderar una organización criminal financiada a través del tráfico de drogas

Alain Mateos

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:53

La Policía Nacional ha culminado tres años de investigación contra 'Suburbios Firm', uno de los grupos ultras más peligrosos de este país, con la detención ... de su líder y su círculo más cercano. Daniel M. F., alias 'El Ratilla', y doce personas más han sido arrestadas acusados de liderar una organización criminal financiada a través del tráfico de drogas.

