El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nerea lee un libro durante la sesión de quimioterapia. En la cabeza lleva el gorro de frío para preservar su cabello. Mireya López

Así es el tratamiento con frío para evitar la caída del cabello en los tratamientos contra el cáncer

Dos pacientes oncológicas cuentan su experiencia con una terapia tan novedosa que casi es desconocida: «Lo volvería a hacer»

Julia Fernández

Julia Fernández

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:34

Es agosto, pero Nerea se ha puesto un jerseicito de lana gris sobre la camiseta y unos botines. Llueve, pero la temperatura no invita todavía ... a abrigarse. Sin embargo, ella sabe que va a pasar fresco. Tiene cáncer, «un tumor de mama», y hoy le toca sesión de quimioterapia. El frío no se lo va a dar la perfusión, sino el gorro que las enfermeras le colocan con cuidado media hora antes de empezar. Es una de los todavía pocos pacientes oncológicos que. al mismo tiempo que reciben el tratamiento, usan este dispositivo que favorece el mantenimiento y la regeneración del cabello.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gatibu ya no volverá a tocar en Bilbao
  2. 2

    Ramontxu y Jon, de Bilbao de toda la vida
  3. 3

    Las fiestas disparan la demanda de la píldora del día después entre los jóvenes
  4. 4 Tú en Pinpilinpauxa y yo en Gogorregi: el vibrador con control a distancia que enciende las fiestas de Bilbao
  5. 5

    Detenido un joven de 26 años por realizar tocamientos de «forma violenta» a una mujer en plena calle en el Casco Viejo
  6. 6

    Una sentencia del Superior vasco obliga a modificar la tributación sobre criptomonedas
  7. 7 Muere un montañero vasco de 67 años tras sufrir una caída en el Pirineo Francés
  8. 8 El concurso de fuegos se despide con un final accidentado y Caffero como vencedor de estas fiestas
  9. 9 El Udala, una de las últimas casas de comidas de Bilbao donde se comía muy rico, baja la persiana
  10. 10 Así será el nuevo sistema de aparcamiento en Laredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Así es el tratamiento con frío para evitar la caída del cabello en los tratamientos contra el cáncer

Así es el tratamiento con frío para evitar la caída del cabello en los tratamientos contra el cáncer