El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Catherin toca la campana que simboliza el fin de las sesiones de quimio. Lo hace con retraso y ya totalmente recuperada porque su último día no lo hizo. Mireya López

«Todos los esfuerzo por paliar la alteración de la imagen en pacientes oncológicos son pocos»

El médico Ricardo Fernández recomienda el gorro frío a los pacientes adecuados por la enorme afectación del cáncer en el físico, que repercute en el estado de ánimo

Julia Fernández

Julia Fernández

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:01

A nadie le gusta mirarse al espejo cuando tiene mala cara. Y cuando la tenemos, de hecho, nos da bajón y todo nos parece peor. ... En el caso de uan persona sana esto puede durar horas. Cuando estamos ante un paciente oncológico, el tiempo se cuenta en días, semanas... Es una enfermedad que mina la confianza en uno mismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gatibu ya no volverá a tocar en Bilbao
  2. 2

    Ramontxu y Jon, de Bilbao de toda la vida
  3. 3

    Las fiestas disparan la demanda de la píldora del día después entre los jóvenes
  4. 4 Tú en Pinpilinpauxa y yo en Gogorregi: el vibrador con control a distancia que enciende las fiestas de Bilbao
  5. 5

    Detenido un joven de 26 años por realizar tocamientos de «forma violenta» a una mujer en plena calle en el Casco Viejo
  6. 6

    Una sentencia del Superior vasco obliga a modificar la tributación sobre criptomonedas
  7. 7 Muere un montañero vasco de 67 años tras sufrir una caída en el Pirineo Francés
  8. 8 El concurso de fuegos se despide con un final accidentado y Caffero como vencedor de estas fiestas
  9. 9 El Udala, una de las últimas casas de comidas de Bilbao donde se comía muy rico, baja la persiana
  10. 10 Así será el nuevo sistema de aparcamiento en Laredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Todos los esfuerzo por paliar la alteración de la imagen en pacientes oncológicos son pocos»

«Todos los esfuerzo por paliar la alteración de la imagen en pacientes oncológicos son pocos»