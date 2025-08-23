«Todos los esfuerzo por paliar la alteración de la imagen en pacientes oncológicos son pocos»

A nadie le gusta mirarse al espejo cuando tiene mala cara. Y cuando la tenemos, de hecho, nos da bajón y todo nos parece peor. ... En el caso de uan persona sana esto puede durar horas. Cuando estamos ante un paciente oncológico, el tiempo se cuenta en días, semanas... Es una enfermedad que mina la confianza en uno mismo.

Catherine y Nerea coinciden en ello. Sobre todo la primera, que ahora, ya desde el otro lado, se reafirma en su decisión de pedir la terapia de frío para preservar al máximo su pelo. «En Francia, cuando me dijeron que iba a tener que hacer quimioterapia y radioterapia, la incluían como otra terapia más. No era optativo. Y allí la sanidad es totalmente pública», acota. Ella no se trató allí porque tenía lejos a su marido y no quería que su madre la viera mal. Pero cuando vino aquí, buscó un centro donde la tuvieran. El dinero no era un problema: la horquilla de precios es muy similar al de las pelucas oncológicas. Para Nerea todavía es pronto, pero admite que se siente menos cohibida al salir a la calle al conservar su melena. «Incluso a mis amigas se les olvida a veces que estoy enferma», ríe. Ambas reconocen que esto es «un subidón».

Ampliar Ricardo Fernández, especialista del Instituto Oncológico de la Clínica IMQ Zorrotzaurre, E. C.

El oncólogo Ricardo Fernández asiente. «La calidad de vida mejora durante el tratamiento si uno se enfrenta a él y a la enfermedad con más optimismo». La máquina del IMQ Zorrotzaurre, que es la primera de este tipo en el norte de España tanto «en el ámbito privado como en el público», es un chute de ánimo en un momento mucha vulnerabilidad.

«Uno de los aspectos colaterales de los tratamientos del cáncer es precisamente la alteración de la imagen corporal y todos los esfuerzos que podamos hacer por preservarla son pocos», señala el especialista. Incluso aunque «no haya una garantía de que te va a funcionar al 100%». Sobre todo, porque los pacientes a los que se les recomienda esta terapia son también aquellos en los que las posibilidades de curación definitiva son mayores. «Te vas a curar lo mismo, pero el tiempo que vas a estar con tu alteración de la imagen corporal y cómo lo vas a pasar en relación con eso también es importante».