Osakidetza realiza 3.000 mamografías semanales para prevenir el cáncer de mama El servicio vasco de Salud confirma que para 2027 rebajará la edad para hacerse la primera mamografía de los 48 años a los 45 años

El Correo Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:02 | Actualizado 13:19h. Comenta Compartir

Euskadi va a rebajar en dos años la edad de las mujeres que se incorporan al cribado de cáncer de mama. En septiembre, Osakidetza informó de que pasaría a invitarlas para realizarse su primera mamografía con 48 años, en lugar de con los 50 actuales, y en 2027 extenderá este cribado para una detección precoz a los 45 años, según ha informado el Departamento de Salud. Una medida que adelantó en exclusiva en una entrevista a este periódico, publicada el pasado domingo, el consejero de Salud, Alberto Martínez.

Esta medida se sustenta, según señala Osakidetza, en tres criterios principales: el aval de los profesionales de oncología, ginecología y radiología; el aumento de la incidencia del cáncer de mama entre los 45 y 49 años; y el alto impacto que tiene la enfermedad cuando afecta a mujeres más jóvenes, con la posibilidad de evitar la pérdida de años de vida.​

El programa de cribado de cáncer de mama de Osakidetza realiza alrededor de 3.000 mamografías cada semana, lo que supone unas 144.000 exploraciones anuales, demostrando que el sistema cuenta con capacidad suficiente para mantener y ampliar la cobertura. Para ello, dispone de tecnología avanzada, como la tomosíntesis digital y la mamografía digital, alineada con las recomendaciones europeas en materia de cribados de cáncer.​

El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres a nivel mundial, por lo que la detección precoz resulta clave para reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida. El programa de cribado de cáncer de mama de Osakidetza comenzó en 1995 y, desde entonces, se ha convertido en un caso de éxito reconocido en Euskadi, en el resto del España y en Europa, gracias a sus resultados y a la confianza de la ciudadanía.​

Resultados recientes

Solo en 2024 se detectaron 715 casos de cáncer de mama a través del programa de cribado, la mayoría en fases muy iniciales y con buen pronóstico, en mujeres de entre 50 y 69 años y en mujeres de entre 40 y 49 años con antecedentes familiares de primer grado. Detectar los tumores en etapas tempranas permite aplicar tratamientos menos agresivos y aumentar las posibilidades de curación y de una mejor calidad de vida para las mujeres afectadas.​

La tasa de participación en el programa se sitúa en torno al 79–80%, por encima de las recomendaciones europeas, que consideran aceptable una participación superior al 70% y deseable por encima del 75%. Este alto nivel de adhesión demuestra la confianza de las mujeres vascas en la política de cribados de Osakidetza y el compromiso de los y las profesionales que lo hacen posible.​