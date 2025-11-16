«Osakidetza asumirá en dos años todos los abortos que ahora deriva a las clínicas»

Alberto Martínez afronta el ecuador de su mandato al frente del Departamento de Salud tras realizar importantes cambios en la estructura de la consejería. Para ... esta etapa se ha marcado entre sus objetivos cambiar el modelo de Osakidetza, para que la sanidad vasca pase a basarse más en los resultados de salud que en la actividad. Todo ello sin dejar de atender cuestiones más inmeditas como la gripe, el cáncer o la carencia de médicos.

– ¿Cómo va la gripe?

– Cada invierno la gripe condiciona un poco la organización de nuestro sistema sanitario. Este año nos avisaron al principio de la temporada desde los hospitales de Galdakao, Basurto y Uribe que estaban registrando un incremento importante de ingresos, incluso en las UCI. Vimos que se estaba anticipando la epidemia, en especial en Bizkaia, y decidimos agilizar la vacunación con un punto en el que no fuese necesario cita previa. Dos semanas después de abrir La Casilla hemos logrado que la cobertura en mayores de 60 años esté en el 52% y hemos visto que la incidencia de nuevos ingresos se ha reducido a la mitad.

– ¿Era necesario abrir un vacunódromo, algo que no se veía desde la pandemia? Hay expertos que consideran que se ha generado alarma social con la gripe.

– Acepto la crítica. Nosotros quisimos responder al avance de la gripe, que se había adelantado 4 semanas, y facilitamos el proceso de vacunación. Estamos satisfechos por cómo ha respondido la gente, que ha ido a vacunarse, incluso aunque tuviera que esperar 10 ó 15 minutos. Era una situación de riesgo. No podíamos quedarnos parados mientras observábamos cómo aumentaban los ingresos. Teníamos que hacer algo y creo que acertamos.

– ¿Por qué este año está indicada la vacuna del covid a mayores de 70 años?

– La recomendación de Sanidad es administrarla a estas personas, porque son las que tienen mayor riesgo de ingreso por covid.

– ¿Y con la del herpes zóster? ¿Por qué se redujo en octubre su indicación a las personas que cumplen ese año 65 y ahora se va a volver a modificar?

– La indicación actual es administrarla a unas cohortes de edad concretas, que son la de 65 años y otra más que puede ser la de 75 o la de 80 años. Es cierto que un año hubo un mayor volumen de vacunas y por eso se decidió abrir la campaña a personas de más de 65 años. Pero una vez se agotó ese excedente y hemos vuelto a la recomendación del Ministerio.

– ¿Hay vacunas del herpes zóster en Euskadi?

– Hay agotamiento en algunos centros de salud, pero otros tienen existencias. Estamos intentado realizar una redistribución hasta recibir una nueva partida.

– Acaba de presentar los Presupuestos de Salud para 2026, que ascienden a 5.327 millones de euros. ¿Qué destacaría?

– Son 208 millones más que en 2025. Casi el 40% de lo que crece el Presupuesto del Gobierno vasco es para Salud. Figuran en este documento las acciones que se acordaron en el Pacto de Salud. Hay tres elementos importantes en las Cuentas. Nos van a permitir fortalecer Osakidetza con nuevas OPE, una de ellas de 4.500 plazas y otra segunda para puestos de difícil cobertura. Luego tenemos cuestiones que se centran en resolver los problemas de los ciudadanos. Elevamos a 32 patologías la detección de enfermedades en los cribados neonatales para poder identificarlas antes y empezar a tratar a esos bebés.

– ¿A nivel oncológico qué novedades van a incluir?

– En cáncer de mama vamos a bajar el próximo año a 48 los años de edad a la que se invita a las mujeres a realizarse esta prueba. Pero para 2027 lo bajaremos aún más, hasta llegar a los 45. Hablamos de mujeres jóvenes, donde cada vez vemos más casos de tumores más agresivos. En el caso del cribado de cérvix la novedad es que facilitaremos la autotoma para aumentar la participación.

– ¿Otras iniciativas novedosas?

– También en prevención vamos a incluir cribados de patología renal y cardiovascular. No son enfermedades oncológicas, pero sí muy prevalentes y silentes. No se suelen detectar hasta que están muy avanzadas. La patología cardiovascular, por ejemplo, es la principal causa de muerte en mujeres. Queremos detectarlas pronto para evitar su evolución. Vamos a iniciar estos cribados en aquellas poblaciones donde el riesgo es mayor. Los realizaremo con unas analíticas a grupos de población de una zona concreta con edades de 50 a 75 años.

– Cuando presentó el Presupuesto dijo que van a reducir los conciertos con la sanidad privada. ¿Cómo?

– Calculamos un descenso del 1%. En enero las ambulancias de Tolosa, Elgoibar y Donosti pasarán a ser públicas. También vamos a empezar a hacer en Osakidetza las interrupciones voluntarias del embarazo. Va a ser algo progresivo. La previsión es asumirlos de forma total en dos años. A las clínicas les pagamos por que nos presten este servicio 1,2 millones de euros al año, pero en 2026 les vamos a quitar ya 500.000.

– ¿Por qué se decido ahora que Osakidetza haga los abortos que durante años ha derivado a clínicas? ¿Es una decisión política?

– Todas las decisiones son políticas. El derecho a la interrupción del embarazo ya estaba garantizado en Euskadi y se realizaba con fondos públicos en clínica autorizadas.Ahora hemos queridogarantizar que el compromiso de Osakidetza y del Gobierno vasco con ese derecho de la mujer es aún más fuerte, integrándolo en el sistema con este gesto simbólico.

– ¿Cómo es la relación actual con Sanidad tras los enfrentamientos de los últimos meses?

– Con la ministra la relación es extraordinaria. Es una persona agradable en el trato, afable y anestesista como yo. Lo que es cierto también es que no hemos conseguido tener resultados.

– El último enfrentamiento ha sido por el fondo de compensación, por el que Euskadi pagó 169 millones el pasado año, más que el resto de comunidades juntas.

– En 2024 se realizó su liquidación sin una estructura que le diese rigor y transparencia. Nadie controla qué gastos sanitarios prestados a personas desplazadas de otras comunidades hay que incluir y cuáles no. Queremos que el fondo de compensación sea justo, transparente y riguroso.Debemos saber qué se registra y con qué criterio. El Ministerio se ha comprometido a realizar un cambio legislativo y varias comunidades reconocieron que el sistema no era equilibrado.

– ¿Y si no hay cambios?

– Si no se aclara el sistema recurriremos a la vía judicial.

– ¿Es posible recuperar parte de los 169 millones que pagó Euskadi?

– No los doy por perdidos. Vamos a analizar la viabilidad legal para recuperar parte de ese dinero.

– Euskadi entró en primavera en una guerra de sueldos con otras comunidades por los MIR. ¿Cómo nos fue en aquella batalla?

– Todo lo bien que puede ir en una situación de falta de médicos. Es el principal problema que tenemos, tanto nosotros como toda Europa. Sufrimos problemas para cubrir determinados puestos o turnos. La gente no quiere trabajar por la tarde. Nosotros hemos hecho diferentes propuestas, pero no hemos tenido éxito en ninguna. No he oído a nadie más plantar iniciativas para aumentar el número de médicos. El mensaje que subyace es que las comunidades tenemos que competir entre nosotras. Nosotros intentamos ser atractivos, pero son los médicos los que eligen dónde trabajar.

– ¿Se nos van muchos?

– Con el programa de atracción de talento que hemos puesto en marcha hemos logrado incorporar a 388 médicos que acaban de finalizar el MIR, son 19 más de los que habían finalizado la residencia ese año en Osakidetza. Es una muestra de que somos atractivos. Iintentamos formar al médico en proximidad, porque entendemos que así es más fácil que se quede. El 40% de los que estudian Medicina en la UPV/EHU en castellano son de fuera. Hay miles de chicos en Euskadi que quieren estudiar Medicina pero que no pueden hacerlo, porque los escolarizados de forma bilingüe sacan peores notas en la EBAU que los que lo hacen en un único idioma. La consejera de Cataluña contó el otro día que a ellos les sucede lo mismo. Por eso pedimos también que en examen MIR se valorase el euskera en casos de igualdad de nota, porque en Euskadi necesitamos médicos de aquí.

– La Organización Médica Colegial dice que no faltan médicos, sino que la demanda asistencial no está bien gestionada.

– Es verdad que en cifras cada vez hay más médicos, pero también lo es que nuestro sistema asistencial cada vez necesita más facultativos, porque tiene más coberturas y hay que cubrir vacantes. La sociedad envejece y necesita más profesionales.

– ¿Qué modelo asistencial quiere para la futura Osakidetza?

– Nuestro sistema siempre se ha basado en la actividad, en cuánto hacemos y cuánto tardamos, pero no tanto en los resultados. Ahora queremos basarnos en los resultados, para que todas las acciones vayan dirigidas a mejorar tanto los años de vida como la calidad de vida. Y para eso necesitamos apoyarnos y estudiar los datos que recogemos de los pacientes, como está haciendo Finlandia.

– Sustituyó hace unos meses a su viceconsejero y a la directora general de Osakidetza, dos personas con una larga y reconocida carrera en la sanidad pública vasca. ¿Por qué lo hizo?¿Es que se los habían impuesto?

– Tras el Pacto de Salud vimos que en la Viceconsejería necesitábamos un perfil moderno que nos permitiese impulsar una innovación organizativa y tecnológica para medir el dato sanitario y volcar nuestro sistema en las decisiones basadas en los resultados. Buscábamos un perfil moderno y motivador. Y al frente de Osakidetza precisábamos un perfil más gerencial, horizontal e innovador. Nuestra obligación es introducir cambios que mejoren el sistema.