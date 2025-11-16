El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El anestesista Alberto Martínez es el consejero de Salud del Gobierno vasco. Maika Salguero
Alberto Martínez | Consejero de Salud

«Osakidetza asumirá en dos años todos los abortos que ahora deriva a las clínicas»

«En 2027 bajaremos a los 45 años la edad del cribado de cáncer de mama. Cada vez vemos tumores más agresivos en jóvenes»

Terry Basterra

Terry Basterra

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:38

Alberto Martínez afronta el ecuador de su mandato al frente del Departamento de Salud tras realizar importantes cambios en la estructura de la consejería. Para ... esta etapa se ha marcado entre sus objetivos cambiar el modelo de Osakidetza, para que la sanidad vasca pase a basarse más en los resultados de salud que en la actividad. Todo ello sin dejar de atender cuestiones más inmeditas como la gripe, el cáncer o la carencia de médicos.

