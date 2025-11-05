Las nuevas vacunas que Osakidetza administrará a la población vasca en 2026 El próximo año Salud incorporará al calendario vacunal de Euskadi una dosis adicional de la tosferina para adolescentes y los preparados frente a la meningitis y al VRS en adultos

Terry Basterra Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:17

El consejero de Salud Alberto Martínez ha anunciado este miércoles que de cara a 2026 la inversión en vacunas se incrementa un 5%. Se trata de uno de los ejes del presupuesto del área para el próximo año, que se ha presentado esta mañana. En concreto, tendrá una partida de 29,5 millones de euros, a los que se suman otros 5 millones adicionales para la adquisición de las vacunas de la gripe.

En el campo de las profilaxis Osakidetza prevé añadir a su calendario vacunal una dosis adicional de la vacuna de la tosferina para adolescentes, el anticuerpo monoclonal inyectable contra el virus respiratorio sincitial (VRS) en personas mayores de riesgo y la vacunación tretavalente frente a la meningitis. Además, Martínez ha anunciado la revisión de la última indicación de Osakidetza para el suero del herpes zóster. Además de a las personas que cumplen 65 años en el ejercicio en curso, como se estableció este pasado octubre, se ofrecerá el suero a los de 75 años de manera «progresiva» y siempre que haya disponibilidad de estos preparados.

Dentro de la prevención de la salud, las vacunas ocupan una parte importante, pero también los cribados. Salud mantiene la previsión de elevar hasta las 32 las enfermedades que se detectan en recién nacidos gracias a pruebas como la del talón. En la actualidad se identifican 23 patologías por medio de estos tests. Además, se va a poner en marcha un programa piloto para incorporar dos programas de detección precoz para enfermedades renales y cardiovasculares de alta prevalencia que no suelen ser diagnosticadas hasta que se encuentran en fases muy avanzadas.

Otro de los focos principales es la Salud Mental, donde Osakidetza cuenta con más de 1.600 profesionales sólo en la Red de Salud Mental que trabaja en línea con la Atención Primaria, y más de 350 profesionales en la Unidad de Salud Mental hospitalaria. En este ámbito, más allá del cuidado del bienestar emocional, una prioridad que abordaremos con profesionales de Osakidetza (psicólogos sanitarios) y con un proyecto piloto de la mano de FEDEAFES, el Departamento aborda, de la mano de equipos profesionales, un proceso de reflexión y actualización en torno al sistema de salud mental.

En este sentido, cabe destacar el compromiso de fortalecer las estructuras asistenciales en salud mental infanto juvenil y realizar un planteamiento global tras las conclusiones de estos grupos de trabajo, con el objetivo de valorar establecer una Unidad de Hospitalización Especializada TCA para casos complejos y Hospitales de día distribuidos en el territori

