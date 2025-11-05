Osakidetza abrirá una unidad hospitalaria específica para menores con anorexia

El Departamento de Salud ha anunciado este miércoles la creación de una unidad de hospitalización específica para casos complejos de trastornos de la conducta alimentaria ... en población infantil y juvenil. Esta es una de las principales novedades que ha traslado el consejero Alberto Martínez durante la presentación de los Presupuestos para el 2026 de este departamento, pero no la única. En el campo de la salud mental Martínez ha insistido en que el Gobierno vasco quiere reforzar la atención que se presta a los menores de edad, con la creación de nuevos hospitales de día distribuidos por el territorio o estudiar la necesidad de disponer de más profesionales superespecializados en la asistencia psiquiátrica a menores de edad.

Martínez ha explicado en la Comisión de Salud del Parlamento vasco que su departamento está llevando a cabo «un proceso de reflexión y actualización en torno al sistema de salud mental», de la mano de equipos profesionales. La consejería valora modificar la estructura organizativa con la que se presta esta atención e integrar las actuales tres redes de salud mental, una por territorio, en las organizaciones sanitarias, pilotadas por los hospitales.

El Departamento ha situado para 2026 como una de las prioridades de las Cuentas la promoción de la salud y dar respuesta a las necesidades derivadas del envejecimiento, la pluripatología y la creciente demanda asistencial de la población vasca. En 2025 el foco Salud lo puso en el refuerzo de la Atención Primaria. Para el próximo curso el Presupuesto se elevará hasta los 5.327 millones de euros, un 4% más que el ejercicio anterior. El gasto público por habitante será de 2.400 euros, 84 más que el año que ahora afronta su recta final.

Y dentro de la promoción y prevención de la salud las vacunas y los cribados son dos herramientas fundamentales. En el campo de las profilaxis Osakidetza prevé añadir a su calendario vacunal una dosis adicional de la vacuna de la tosferina para adolescentes, el anticuerpo monoclonal inyectable contra el virus respiratorio sincitial (VRS) en personas mayores de riesgo y la vacunación tretavalente frente a la meningitis. Además Martínez ha anunciado una la revisión de la última indicación de Osakidetza para el suero del herpes zóster. Además de a las personas que cumplen 65 años en el ejercicio en curso, como se estableció este pasado octubre, se ofrecerá el suero a los de 75 años de manera «progresiva» y siempre que haya disponibilidad de estos preparados.

En cuanto a los cribados, Salud mantiene la previsión de elevar hasta las 32 las enfermedades que se detectan en recién nacidos gracias a pruebas como la del talón. En la actualidad se identifican 23 patologías por medio de estos tests. Además se va a poner en marcha un programa piloto para incorporar dos programas de detección precoz para enfermedades renales y cardiovasculares de alta prevalencia que no suelen ser diagnosticadas hasta que se encuentran en fases muy avanzadas.

El 80% del presupuesto de Salud se destinará a mantener el funcionamiento de Osakidetza: 4.276 millones de euros, de los que dos de cada tres se dedicarán a la cobertura salarial de la plantilla. Otros 202 servirán para financiar las obras de modernización y construcción de diferentes infraestructuras sanitarias (hasta 2032 está prevista la inversión de 1.500 millones).