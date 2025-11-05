El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Osakidetza abrirá una unidad hospitalaria específica para menores con anorexia

El próximo año Salud incorporará al calendario vacunal de Euskadi una dosis adicional de la tosferina para adolescentes y los preparados frente a la meningitis y al VRS en adultos

Terry Basterra

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:40

El Departamento de Salud ha anunciado este miércoles la creación de una unidad de hospitalización específica para casos complejos de trastornos de la conducta alimentaria ... en población infantil y juvenil. Esta es una de las principales novedades que ha traslado el consejero Alberto Martínez durante la presentación de los Presupuestos para el 2026 de este departamento, pero no la única. En el campo de la salud mental Martínez ha insistido en que el Gobierno vasco quiere reforzar la atención que se presta a los menores de edad, con la creación de nuevos hospitales de día distribuidos por el territorio o estudiar la necesidad de disponer de más profesionales superespecializados en la asistencia psiquiátrica a menores de edad.

