Esta es la fruta que mejora el ánimo, el sueño y la salud del corazón, según el cardiólogo Aurelio Rojas

Leire Moro Miércoles, 9 de julio 2025, 16:12

Si pensabas que solo servía para decorar tus desayunos, esta fruta está a punto de ganarse un lugar fijo en tu lista de imprescindibles. El cardiólogo y divulgado Aurelio Rojas, más conocido como @doctorrojass, ha revolucionado las redes sociales con un post en el que detalla los beneficios científicamente probados de esta joya verde.

«¿Quieres saber por qué esta es la fruta más completa desde el punto de vista metabólico?», lanza como anzuelo en una publicación que ha sido compartida por miles de usuarios. La respuesta llega en forma de argumentos científicos y cifras sorprendentes: una sola unidad de esta fruta contiene hasta 92 mg de vitamina C, lo que cubre sobradamente el 100% de la cantidad diaria recomendada. «Esto no es solo una vitamina para el resfriado. La vitamina C estimula la síntesis de colágeno, protege nuestras arterias y mejora la reparación celular frente al estrés oxidativo», señala Rojas.

Pero eso es solo el principio. El kiwi (porque sí, hablamos del kiwi) es mucho más que un chute natural de vitamina C. Según explica el doctor, esta fruta también contiene serotonina vegetal, un neurotransmisor clave en la regulación del sueño y el estado de ánimo. «En un estudio clínico con personas que sufrían insomnio, tomar dos kiwis al día mejoró el tiempo de sueño en un 13% y redujo el tiempo para quedarse dormido en un 35%. Es una barbaridad si lo comparas con los fármacos más usados», afirma el especialista.

Y hay más. El kiwi posee una enzima digestiva única, la actinidina, que facilita la digestión de proteínas y favorece el tránsito intestinal. «Muchas personas que sufren estreñimiento funcional notan una mejoría significativa en pocos días: más frecuencia, menos hinchazón y digestiones más ligeras», apunta Rojas. En datos, hasta un 45% de mejora en la regularidad y consistencia de las deposiciones, según estudios.

Cardioprotección natural

El impacto en la salud cardiovascular es otro de los pilares que el doctor destaca en su vídeo viral. «Tres kiwis al día pueden reducir los triglicéridos en sangre en un 15% y la agregación plaquetaria (un factor clave en la formación de coágulos) en un 18%», indica. ¿El mecanismo? Una combinación de antioxidantes, polifenoles y potasio que favorecen la vasodilatación, reducen la presión arterial y mejoran la fluidez de la sangre. «Es como un pequeño protector cardiovascular que puedes llevar en la mochila», bromea.

Este enfoque se ve respaldado por un estudio publicado en 2023 en la revista British Journal of Nutrition, con 155 adultos con bajos niveles de vitamina C. Los resultados fueron tan llamativos como rápidos: mejoras en el bienestar general del 60% y una reducción de la fatiga en un 35%, solo en dos semanas. «Lo más impactante es que los efectos positivos empezaron a notarse desde el cuarto día. Eso te habla del poder terapéutico que tienen ciertos alimentos cuando se toman con regularidad», explica Rojas.

El todo vale más que la suma de sus partes

Aunque podría parecer que la clave está solo en la vitamina C, el médico insiste en que no es así. «Lo más interesante es que el kiwi entero generó más beneficios que tomar vitamina C aislada. Es decir, no se trata solo de un nutriente estrella, sino de una sinergia entre fibra, antioxidantes, potasio y ácido fólico, que juntos actúan como un cóctel natural para la salud metabólica y emocional», resume.

Y como buen divulgador, Rojas no pierde la oportunidad de recordar que el camino hacia una buena salud no siempre pasa por complicados suplementos o costosos superalimentos. «Algo tan sencillo como incluir dos kiwis al día en tu dieta puede mejorar tu energía, tu digestión, tu sueño y tu estado de ánimo. Sin efectos secundarios y con salud en cada mordisco», concluye en su vídeo, que ya acumula miles de visualizaciones.

