El experto en sueño Carlos Egea sobre el insomnio: «Si los síntomas duran más de...»

Carlos Egea ha dedicado gran parte de su vida a investigar sobre el sueño. El presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño asegura que dormir bien es fundamental para la salud, pero muchas personas no le prestan la atención que merece.

¿Por qué algunas personas no descansan correctamente? El especialista vasco, responsable de la Unidad de Sueño del Centro Médico Quirónsalud en Bilbao, asegura que dormir mal puede deberse a múltiples factores, como no desconectar de los problemas y recurrir al tópico de consultarlos con la almohada. «No descansar adecuadamente no solo genera fatiga, sino que a largo plazo puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos e incluso problemas cognitivos», detalla.

Así, también explica que dormir mal influye en el estado de ánimo y la capacidad de afrontar el estrés diario. En este sentido, cuenta que el insomnio, que afecta aproximadamente al 15% de la población española, se diagnostica cuando la falta de sueño tiene un impacto negativo en el rendimiento diario. «Si los síntomas duran más de tres meses, pasa a convertirse en una enfermedad crónica», subraya.

Recuperar el sueño perdido

A quienes tienen dificultades para descansar en condiciones, les suelen afectar los cambios de hora, como el que se produjo el pasado 30 de marzo y que dio paso al horario de verano. Aunque «no hay fórmulas mágicas, lo más razonable es acostarse siempre a la misma hora, evitar cenas abundantes y hacer una pausa mental antes de dormir», recomienda Egea. Además, se deben evitar las pantallas antes de entrar en la habitación. Lo que se vive a través de las pantallas, como situaciones estresantes, también se traslada al descanso, y »si no nos desenganchamos con tiempo suficiente, nos impide dormir«, detalla.

Por último, uno de los errores más comunes según el profesional es pensar que se puede recuperar el sueño perdido durmiendo más los fines de semana. Asimismo, aunque la siesta puede ayudar a complementar el sueño diario, la clave está en la regularidad. «Nuestro cuerpo sigue ritmos circadianos que regulan el sueño, por lo que mantener horarios de descanso estables es fundamental», añade.