El número mínimo de horas que hay que dormir si quieres adelgazar

¿Y si me echo la siesta?

El descanso ideal para que el metabolismo no se resienta se basa «en dormir cada día entre 7 y 8 horas», explica la nutricionista Elena Rivero. O al menos, no menos de 6. Pero no siempre es posible. De hecho, cada vez es más común no conseguirlo. ¿Serviría entonces echarse una siesta para cumplir con el cómputo de horas? «No es una buena estrategia. Primero, porque la siesta no debería ser de más de 30 o 40 minutos», señala la especialista. Y luego, porque además del tiempo, importa otra cosa:«Tener una fase de ciclo completa. Es decir, debemos pasar por todas las etapas del sueño». Y eso, si no hacemos una siesta de horas, es prácticamente imposible.