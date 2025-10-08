Adiós a las arrugas: el remedio casero con crema Nivea de lata azul que recomienda una experta La famosa crema hidratante de la marca alemana es una habitual en muchos hogares

Silvia Osorio Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:55 | Actualizado 14:07h. Comenta Compartir

¿Es efectiva la crema Nivea de lata azul para eliminar arrugas? Se trata de uno de los productos cosméticos más populares en todo el mundo tanto por sus componentes con alta capacidad de hidratación -así lo avalan varios estudios- como por su precio. Aunque tiene otros usos muy habituales como aplicarla sobre estrías, en bebés, para que no hagan rozadura algunos zapatos e incluso para dejar como nuevas las cazadoras de cuero, la Nivea de lata azul se creó hace más de un siglo, principalmente, para hidratar el rostro.

Sin embargo, mezclada con otros productos, ofrece también buenos resultados para reducir las arrugas, según recomienda la cuenta de TikTok RemocetadoctorLL. En uno de los vídeos colgados en este perfil con más de 300.000 seguidores, una experta en cosmética aconseja un remedio casero muy fácil de preparar con el producto estrella de la marca alemana.

Se trata de meclar la Nivea de lata azul con vinagre de manzana y aplicarlo sobre el rostro. «Es un protocolo express si necesitas un resultado rápido. Aclara manchas oscuras, reduce poros sucios, reduce puntos negro y suaviza arrugas y patas de gallo», explica la especialista. Los pasos a seguir son los siguientes:

- Preparar la mezcla con una cucharada de vinagre de manzana y otra de la centenaria crema.

- Lavar el rostro con jabón neutro y secarlo bien.

- Aplicar la mezcla en el rostro

- Dejar actuar durante 20-30 minutos.

«Tu piel se verá más firme y luminosa. Se ve desde la primera aplicación», señala la experta. Otros especialistas, en cambio, avisan que no todas las pieles están indicadas para esta crema. La farmacéutica y divulgadora Helena Rodero ha publicado en varias ocasiones vídeos con advertencias.

Diferenciar entre pieles grasas y secas

«Está cargada de perfumes», asevera la especialista en cosmética que en TikTok acumula más de 400.000 seguidores. En la composición de la Nivea de tarro azul se utilizan principalmente ingredientes con capacidad hidratante y emoliente como parafina líquida y cera microcristalina (son aceites minerales) y lanolina (de origen animal). También se usan glicerina (humectante) y pantenol (agente de cuidado de la piel).

Rodero, por tanto, la recomienda que para pieles grasas, como la que confiesa tener ella, lo mejor es elegir una crema hidratante sin perfumes y también con compuestos como las ceramidas, el ácido hialurónico y la niacinamida, que según explica mejoran la barrera de protección natural de la piel. «En el rostro nunca me la aplicaría y menos en el contorno de ojos. Sí la utilizaría para los codos, rodillas y pies. Para eso, seguramente valga bastante. Pero antes que ponerme Nivea que lleva mogollo moléculas aromáticas que pueden dar problemas en la piel, mejor me pongo una vaselina sin perfume porque su acción va a ser similar y es más barata», resalta.

Ante esto, la recomendación final es consultar siempre con un dermatólogo, que es quien mejor va a poder determinar qué productos son los más adecuados para la piel y circunstancias de cada persona.

Temas

salud

Audiencias