El truco con crema Nivea y vodka para dejar las cazadoras «como nuevas»

Con la llegada del entretiempo, las chaquetas de piel vuelven a ser tendencia. Después de un época guardadas en el armario, algunas prendas lucirán un aspecto desgastado y deshidratado que puede mejorar notablemente con productos simples y fáciles de conseguir, según explica la influencer Lucía Lipperheide, más conocida en redes como Homes Styles.

Lipperheide, que se dedica a compartir trucos caseros en Instagram, expone en uno de sus vídeos cómo recuperar esta pieza básica para hombres y mujeres. Aplica su método para revivir una cazadora de segunda mano, que necesitaba una buena limpieza e hidratación, y que tenía la piel bastante áspera y en algunas zonas le faltaba el color.

Con ayuda de agua micelar, uno de los productos más usados para desmaquillar el rostro, y una bayeta la limpia a fondo y posteriomente recurre a la crema Nivea. «La de la lata azul de toda la vida» se convierte en la mejor aliada para dar un aspecto renovado a la prenda. Aclara que el bálsamo se debe esparcir «sin miedo» para notar como «nutre» el material. Después de dejar secar durante dos horas, un toque de betún negro en las zonas que lo necesitan y un buen cepillado serían la estocada final para relucir el color negro de manera uniforme y con brillo. «Ya está lista para 'estrenar'», señala.

La publicación con más de 1.500.000 de reproducciones y 53.000 me gusta también enseña un «trucazo» para eliminar los malos olores, sobre todo en el forro en el área de las áxilas. Vierte un poco de vodka en un pulverizador y rocía la chaqueta del revés. Este paso es muy importante para no echar a perder la piel. «La he dejado airear un rato y queda impoluta, como decía mi madre», indica. «Parece otra».

