14 incendios de alto nivel siguen activos en Galicia, Castilla y León, Extremadura, Asturias y Valencia

España afronta este viernes -festivo en todo el país- su sexta jornada de la ola de incendios. El foco de atención está puesto en el ... triángulo conformado por Zamora, Ourense y León, pero sin perder de vista los focos de Extremadura, Badajoz, Asturias o la Comunidad Valenciana. El balance de daños, incluida la perdida de tres vidas, crece al mismo ritmo que el del número de hectáreas calcinadas, más de 115.000 en la última semana.

Lo cierto es que la ola de calor y los vientos no dan tregua, las previsiones tampoco, y la factura de daños alcanza ya cotas para la historia negra: más de una docena de heridos -algunos de ellos graves- y miles de vecinos desalojados de sus casas por riesgo vital. El Ministerio del Interior informado este viernes de que hay un total de 14 grandes incendios, todos ellos en nivel de riesgo 2, lo que implica peligro potencial para núcleos de población y propiedades. En nueve de ellos hay presentes medios de extinción del Ministerio de Transición Ecológica.

Galicia A Mezquita (Ourense), Chandrexa de Queixa (Ourense), Maceda-Santiso (Ourense), Oimbra (Ourense)

Castilla y León Gallegos del Río (Zamora), Molezuelas de la Carballeda-Castrocalbón (Zamora), Yeres-Puente de Domingo Flórez (León), Orallo-Villablino (León), La Alberca (Salamanca)

Extremadura Jarilla (Cáceres), Llerena (Badajoz)

Asturias Casngas del Narcea

Comunidad Valenciana Teresa de Cofrentes

En uno de los días con mayor movilidad de personas por la festividad de La Virgen, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que hay 11 carreteras cortadas, una de ellas nacional y todas las demás de la red secundaria. Se trata de la N-630 en Aldeanueva del Camino, CC-206 en Almendral, CC-213 en Villar de Plasencia, CC-214 en Jarilla, CC-218 en Casas del Monte (todas en Cáceres); en Zamora no se puede circular por las ZA-102 en Pias, y en León por la LE-133 en Valdeviejas. En Palencia sufren cortes la PP-2114, PP-2113 y PP-2116 en La Pernía,; mientras que en Huelva se ha suspendido la circulación en HU-8100 en Aroche (Huelva).

En cuanto a la red ferroviaria, sigue cortado el tránsito de trenes entre Madrid y Galicia por el incendio originado en A Mezquita (Ourense) que el jueves cruzó a Zamora por la zona de Sanabria obligando a evacuar a 1.700 personas de varios municipios.