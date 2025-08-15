El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EFE

Ola de incendios

Vecinos que se resisten a ser evacuados: el sentimiento de abandono se extiende por los pueblos arrasados por los incendios en toda España

La Guardia Civil de Extremadura ha comenzado a multar a los residentes que se niegan a dejar sus casas ante la llegada del fuego

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Viernes, 15 de agosto 2025, 10:37

Los incendios que desde hace una semana devastan la península se están cebando especialmente con los habitantes de la España rural, también conocida como la ... España vaciada. Los pocos vecinos que quedan en pequeñas poblaciones de Galicia, León o Extremadura viven horas de angustia viendo como las llamas devoran el monte, antaño fuente de riqueza, hoy lugar abandonado. El fuego, que se ha llevado la vida de tres personas, dejado una veintena de heridos y arrasado más de 115.000 hectáreas, no sabe lo que es la piedad, ni los límites provinciales. Ha obligado a desalojar a más de 8.000 personas que han salido de sus casas a la carrera, con lo puesto y sin saber si al volver encontrarían algo. Algunos se han resistido a irse y han preferido quedarse a luchar por sus casas, sus animales, sus montes, en definitiva, por su forma de vida.

