EFE

Jaime y Abel, los dos amigos que murieron luchando contra el fuego en León

Al menos 20 personas han resultado heridas en la ola de incendios que asola España, cuatro de ellas permanecen en estado crítico

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:19

El ola de incendios que arrasa España se ha cobrado este jueves su tercera víctima mortal: Jaime Aparicio, un joven de 37 años que había ... resultado herido el miércoles mientras participaba en las labores de extinción del incendio originado el Molezuelas de la Carballeda (Zamora). Con el 85% del cuerpo quemado, según ha confirmado la Junta de Castilla y León, ha fallecido esta madrugada en la Unidad de Quemados de Valladolid, a donde fue trasladado por la gravedad de las lesiones. Jaime Aparicio ingresó en estado crítico en el Hospital de León el martes 12 de agosto, pero fue trasladado a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

