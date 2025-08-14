Tres muertos, hidroaviones de la UE, el cura que salva su ermita, bomberos holandeses... el balance de los incendios que arrasan España

Mientras a nivel institucional unos miran a otros y se acusan de inacción, los fuegos siguen descontrolados en gran parte de España. El reguero de ... daños, materiales y personales salpica especialmente a Galicia, Castilla y León y Extremadura. El balance en cifras es devastador: tres muertos -Mircea Spiron, Abel Ramos y Jaime Aparicio-, una decena de heridos, tres de ellos críticos y alrededor de 50.000 hectáreas quemadas

Las cifras de desalojados se cuentan por miles -entre 8.000 y 10.000 personas- y hay poblaciones cuyos vecinos han sido desalojados dos veces en pocos días. Los caprichos del viento hacen que lo que durante una jornada se salva, se vuelva a ver amenazado en pocas horas. Dejar atrás toda una vida sin saber qué se va a recuperar hace que muchos se resistan a irse. Pasó este miércoles en la localidad cacereña de Cabezabellosa, donde 19 vecinos hicieron caso omiso a la petición de abandonar sus casas, amenazadas por el incendio originado en Jamilla. Hubo que poner en marcha un dispositivo formado por efectivos de la Guardia Civil y Protección Civil, así como una ambulancia soporte vital básico, un transporte adaptado de 9 plazas y un 4x4. Momentos de incertidumbre y enorme peligro para rescatadores y rescatados, uno de los cuales salió en camilla y otro con oxígeno.

Durante la noche, las unidades de la #UME han continuado trabajando en 🔟 #IF 🔥 diferentes, realizando misiones de:



⭕️Perimetración

⭕️Quemas de ensanche

⭕️Ataque directo

⭕️Defensa de interfaz urbano-forestal

⭕️Vigilancia con drones (RPAS)

⭕️Liquidación#IFCangasDeNarcea… pic.twitter.com/bNQYUkSOlB — UME (@UMEgob) August 14, 2025

La noche en Cáceres no ha sido fácil y el amanecer confirma que la situación no ha mejorado. A primera hora, el 112 ha enviado un mensaje de confinamiento a los vecinos de Oliva de Plasencia y se han evacuado o se prevé evacuar varias poblaciones de la zona. El fuego de Jarilla ha quemado ya una superficie de más de 1.200 hectáreas. Allí, se han cortado 25 kilómetros de autovía y se han suspendido la circulación en la A-66, a la altura de Casas del Monte; la CC-213, por Villar de Plasencia; y la CC-214, en Jarilla. En la región hay activos otros dos fuegos, uno en Casares de las Hurdes y el otro en Santibáñez el Alto. Hasta las zonas afectadas se han desplazado 110 efectivos de la UME.

11 incendios activos en nivel 2 de peligrosidad Castilla y León Molezuelas de la Carballeda y Gállegos del Río (Zamora), Yeres-Puente de Domingo Flórez y Orallo-Villablino (León)

Las carreteras cacereñas no son las únicas afectadas en este jueves de operación salida y puente festivo. Un total de 13 vías se encuentran cortadas en la península según la Dirección General de Tráfico. En Zamora, están afectas la ZA-P-2433, en Puercas; ZA-P-2434, en Abejera; y ZA-902, en Losacio. Palencia suma tres más en la zona de La Pernía (PP-2114, PP-2113 y PP-2116); León añade otras tres (LE-133, en Valdeviejas; LE-125, La Bañeza; y LE-110, Castrocalbón); y en la provincia de Huelva sufre cortes la HU-8100, en Aroche. También se ha suspendido la circulación de trenes entre Galicia y Madrid.

La meteorología no colabora y aunque ayer llovió en algunos puntos de León, no fue ni mucho menos suficiente. Muy al contrario, los cambios en la dirección y la fuerza del viento, unidos a las tormentas secas han añadido más dificultad a la extinción de los incendios en Castilla y León, especialmente los de Molezuelas de la Carballeda-Castrocalbón, entre Zamora y León. También en el de Puercas que avanza.

Cada foco, cada pueblo, cada vecino, cada bomberos o cada voluntario cuenta una historia. En Zamora, donde el incendio de Molezuelas y Uña de Quintana, iniciado el domingo, se postula como uno de los mayores en España desde que hay registros. Según datos del sistema europeo de información sobre incendios forestales (EFFIS), la noche de este miércoles, el perímetros de las llamas alcanzaba 38.000 hectáreas. Tres años después de aquel devastador y mortífero fuego que dejó 4 muertos en localidades de la Sierra de la Culebra, la zona vuelve a arder. Los vecinos de Tábara o Abejera han tenido que huir a ratos de unas llamas contra las que voluntarios, bomberos y militares siguen luchando.

Ampliar Efectivos de extinción intentan sofocar las llamas en un edificio en llamas, en Ourense.

Como en León, donde las viviendas, la riqueza paisajística, económica e histórica ha ardido, son muchas las voces de protesta. Se quejan de la falta de efectivos, de la escasa prevención y del estado de las masas boscosas por su falta de conservación. La provincia ha perdido a dos vecinos que habían acudido a ayudar en la labores de extinción: Abel Ramos y Jaime Aparicio. También han resultado heridas 10 personas, cuatro de ellas en estado crítico.

La quejas están presentes en Madrid, con los bomberos subcontratados y denunciando que se les paga poco más que el salario mínimo o que solo un profesional «conduce el camión, gestiona llamadas y apaga llamas y todo sin apenas comer porque no se nos facilita», según denunciaba uno de ellos ayer en los micrófonos de Cuatro. Tampoco los de Galicia están contentos. En la comunidad con más núcleos de población de toda España, controlar los montes abandonados y a los pirómanos es complicado. Allí sigue preocupando el de Chandrexa de Queixa (Ourense), de más 20.000 hectáreas de perímetro, según EFFIS, pero hay hasta 16 focos activos. El delegado del Gobierno en Castilla y León ha confirmado este jueves que uno de ellos ya ha entrado en Zamora.

La situación es inédita y se descontrola por momentos. Anoche, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que la Unión Europea proporcionará a España dos aviones cisterna, con más de 5.500 litros de capacidad cada una, que se destinarán a las comunidades autónomas. «Nuestra lucha contra los incendios forestales continúa. Nuestra flota de bomberos rescEU está trabajando en Montenegro. Estamos movilizando apoyo para Grecia, tras su solicitud de asistencia.Y los bomberos preposicionados ya están ayudando en España. Esto es solidaridad europea en acción», ha asegurado Ursula von der Leyen a través de la red social X. La presidenta de la Comisión Europea se refiera a la veintena de profesiones neerlandeses, que estaban aquí adquiriendo conocimientos y experiencia y que han sido desplegados en Ourense.

El avance de las llamas no se para ante nada. Ni personas, ni animales -decenas de ovejas, caballos, mascotas y un número incalculable de especies silvestres han muerto calcinados- ni templos religiosos. En Flelechores de Valdería, la comarca leonesa por la que entró el incendio de Molezuelas, ardió no solo todo el monte, sino también la ermita de Santa Elena.

Tuvo más suerte el Santuario de Nuestra Señora del Acebo, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea. Allí, el párroco, Juan José Blanco Salvador ha protagonizado una de las escenas de esta ola de incendios. Alertado de que el fuego originado en lunes por un rayo en Laciana (León), se presentó en el alto del Acebo, tradicional final de etapa de La Vuelta, y se puso a apagar llamas. Lo hizo sin camiseta porque «me la había puesto como mascarilla porque había mucho humo y no podía respirar», ha contado en La Nueva España. Con la ayuda de un hostelero de la zona y de muchos voluntarios, lograron evitar daños en la ermita, rehabilitada hace un año. Mientras, la imagen de la santa, la segunda más famosa del Principado tras la de Covadonga, era trasladada en coche por si pasaba lo peor.

En el mapa de la península, pocas Comunidades Autónomas están libres de humo. De las últimas en añadirse a la lista ha sido la valenciana. Allí un rayo desencadenó un importante incendio la zona de Teresa de Cofrentes, en una zona de muy difícil acceso. Siete medios aéreos se han incorporado a las tareas de extinción y se ha solicitado un medio aéreo más a Aragón. Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, trabajan en la zona, además de los medios aéreos, ocho dotaciones y siete brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos, y siete unidades terrestres de Bomberos Forestales y siete autobombas, junto con un coordinador forestal y cinco agentes medioambientales. También la UME.