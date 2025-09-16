El Gobierno vasco pone en marcha los avales para cubrir la entrada de un piso a los jóvenes Kutxabank, Laboral Kutxa y Abanca se adhieren a un plan dirigido a menores de 40 años que busca garantizar el 20% del precio de la vivienda que los bancos no llegan a financiar

Andrea Cimadevilla Martes, 16 de septiembre 2025, 00:43 Comenta Compartir

La línea de avales que el Gobierno vasco ha elaborado para facilitar a los jóvenes la compra de su primera vivienda ya está en marcha. Así lo anunció ayer el Ejecutivo autonómico después de que el Instituto Vasco de Finanzas (IVF) haya llegado a un acuerdo con al menos tres entidades bancarias: Kutxabank, Laboral Kutxa y Abanca. Fuentes del Departamento de Bienestar, Juventud y RetoDemográfico aseguraron que los convenios «ya se han firmado» a la espera de que puedan sumarse más entidades y añadieron que los interesados podrán solicitar «desde ya» su adhesión al plan en alguna de las tres compañías.

La medida, dirigida a menores de 40 años, avalará el 20% del precio de la vivienda que los bancos no llegan a financiar. La finalidad es que los jóvenes puedan llegar a tener cubierta hasta el 100% de la hipoteca sin la necesidad de tener ahorros, una medida delicada que permitirá a un comprador endeudarse por encima de lo recomendado por el mercado financiero. El aval se gestionará de la misma manera que cuando se negocia una hipoteca. Los demandantes tendrán que comunicar al banco su deseo de que el Gobierno vasco avale la entrada del piso. En ese momento la compañía analizará si el solicitante cumple con las condiciones.

Además del requisito de la edad, solo podrán beneficiarse de los avales aquellas personas que hayan vivido al menos dos de los últimos cinco años en Euskadi y cuyos ingresos no superen los 50.400 euros anuales, en caso de que el comprador pida este apoyo de forma individual, o 86.400 euros si los compradores son dos personas. Respecto a qué vivienda podrá ser avalada, el Gobierno vasco estipula que el valor del piso no podrá superar los 340.000 euros, sin importar si es una obra nueva o de segunda mano.