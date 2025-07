Las claves para que el Gobierno vasco y los bancos financien el 100% de la hipoteca de los jóvenes

Andrea Cimadevilla Martes, 8 de julio 2025 | Actualizado 09/07/2025 00:09h. Comenta Compartir

Los avales a la compra de vivienda que el Gobierno vasco ha diseñado para facilitar la emancipación de los jóvenes se podrán solicitar a partir de otoño. Pero, ¿a quiénes van dirigidos? ¿Qué requisitos se necesitan cumplir? ¿Dónde se van a poder pedir? Repasamos todas las claves del programa.

¿Qué son los avales a la compra?

Simulando el programa nacional ICO, el programa avalará hasta el 20% del importe que los bancos por lo general no llegan a financiar. La finalidad del plan es que los jóvenes puedan llegar a tener cubierta hasta el 100% de la hipoteca sin la necesidad de tener dinero ahorrado para dar una entrada.

¿A quién va dirigido?

El plan está dirigido a menores de 40 años. Es decir, podrán solicitarlo jóvenes de entre 18 y 39 años que no dispongan de ahorros para pagar la entrada de un piso en propiedad. Los demandantes deberán haber residido al menos dos de los últimos cinco años en Euskadi y sus ingresos no podrán superar los 50.400 euros si la vivienda la adquiere una única persona, o los 86.400 euros si firman dos.

¿Cuál debe ser el valor del piso?

El precio del inmueble no podrá superar los 340.000 euros, sin importar si es de obra nueva o segunda mano, y deberá estar situado en el País Vasco.

¿Cómo y dónde deben solicitarlos?

Serán las entidades financieras que colaboren con el programa las que deberán estudiar si el solicitante cumple con las condiciones para que se les otorgue el aval o no. De momento se desconoce qué bancos estarán adscritos al programa. El procedimiento a seguir será el mismo que cuando se pide una hipoteca. Los interesados -de manera individual o en pareja- que no cuenten con los ingresos para pagar la entrada de un piso, deberán acudir primero al banco para pedir el préstamo y comunicarle su deseo de que el Gobierno vasco le avale el 20% del valor de la vivienda que no se llega a financiar. Es entonces cuando la entidad financiera analizará si la operación tiene riesgo o si es viable. En caso de que sea favorable, se le dará «el 100% de la hipoteca».

¿Hasta cuándo estará activo el plan?

El Gobierno vasco mantendrá el plazo de solicitudes abierto hasta octubre de 2029. El objetivo es movilizar 3.000 viviendas en cuatro años.

¿Qué exigencias tiene el aval?

El aval solo se concederá a aquellas personas menores de 40 años que vayan a comprar su primera vivienda y deberá ser su domicilio habitual. No podrán acogerse al programa quienes sean propietarios de otro domicilio, aunque se exime de este requisito a quienes lo sean solo de una parte de la herencia, a separados o divorciados que no pueden disfrutar de su domicilio o a propietarios de infraviviendas.

¿Cuándo concluye el aval?

El aval y sus requisitos estarán vigentes hasta que el propietario pague el 20% del precio del inmueble. Luego, desaparecerá. Hasta ese momento, la vivienda en cuestión no se podrá alquilar ni el préstamo podrá ser destinado a la compra de locales de negocio.