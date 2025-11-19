El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bengoetxea, junto con las vicerrectoras de los tres campus y el gerente de la UPV/EHU. Blanca Castillo

El rector reclama 192 millones para inversiones que eviten la degradación «irreversible» de la UPV/EHU

Joxerramon Bengoetxea presenta en el Parlamento vasco el informe de necesidades de la Universidad y alerta del riesgo de «parálisis» por la insuficiencia presupuestaria

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:08

El rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha cifrado en 192 millones de euros las inversiones «imprescindibles» que precisa la Universidad para evitar una « ... degradación irreversible» de sus servicios y escapar a la «parálisis». En una comparecencia en el campus de Álava, ha presentado un extenso informe en el que se detallan las necesidades más urgentes de la institución académica.

