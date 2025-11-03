El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El rector, Joxerramon Bengoetxea, en la comparecencia en la que denunció la «infrafinanciación» de la universidad. Igor Martín

El Gobierno vasco responde al rector de la UPV/EHU que «con lenguaje hiperbólico no va a mejorar la financiación»

«Confío en que no se trate de hacer uso de la universidad pública como ariete político», ha apuntado el consejero de Ciencias, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez

Jon Garay

Jon Garay

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:01

Comenta

Cinco días ha tardado el Gobierno vasco en responder a la exigencia del rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea, de elevar un 80% la ... financiación pública de la institución que dirige para evitar su «parálisis». Lo ha hecho el consejero de Ciencias, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez. «El lenguaje hiperbólico no va a mejorar la financiación de la Universidad del País Vasco. Una posible subida de, pongamos por caso, un 10%, sería excepcional en la Administración. Una subida de un 50% no es ni siquiera imaginable. Cuando se hace una propuesta de este tenor, el propósito no es el que se declara. Es otro», ha escrito en su blog.

