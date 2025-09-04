El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manifestación de la comunidad educativa de Osotu el pasado mes de julio en Bilbao. Maika Salguero

Educación rechaza concertar el colegio Osotu de Güeñes y las familias ya buscan otro centro ante su «inminente» cierre

El Gobierno vasco cree que ya existen «suficientes» plazas en el municipio y el colegio cierra sus puertas ante la inviabilidad económica de mantener el proyecto

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:53

Las familias del colegio privado Osotu, ubicado en Güeñes, buscan alternativas ante el «inminente» cierre del centro. Esta semana ha tenido lugar un encuentro entre ... una delegación del colegio y el Departamento de Educación para analizar la posibilidad de que el Gobierno vasco subvencionase su actividad mediante el concierto educativo. Finalmente no ha sido así y los responsables de Osotu han decidido clausurar sus puertas ante la inviabilidad económica de mantener el proyecto.

