Educación rechaza concertar el colegio Osotu de Güeñes y las familias ya buscan otro centro ante su «inminente» cierre

Las familias del colegio privado Osotu, ubicado en Güeñes, buscan alternativas ante el «inminente» cierre del centro. Esta semana ha tenido lugar un encuentro entre ... una delegación del colegio y el Departamento de Educación para analizar la posibilidad de que el Gobierno vasco subvencionase su actividad mediante el concierto educativo. Finalmente no ha sido así y los responsables de Osotu han decidido clausurar sus puertas ante la inviabilidad económica de mantener el proyecto.

«Estamos ante la desaparición de un centro referente en el mundo educativo que nunca debería haber tenido falta de apoyo por parte de la administración, porque concurre en el interés público de todo el sistema educativo vasco», señala el ampa del centro en un comunicado hecho público este jueves. «El propio Gobierno vasco reconoció por escrito el gran interés pedagógico de nuestro modelo, su capacidad para generar novedosas oportunidades de aprendizaje y su impacto relevante y más personalizado en los alumnos», continúa. «Permitir que este proyecto desaparezca no solo perjudica a nuestros hijos e hijas, sino que priva al sistema educativo vasco de una valiosa oportunidad de innovación».

Osotu es un centro privado que acogía el pasado curso a 203 alumnos y contaba con unos 15 profesores. Cuentan con una metodología innovadora y tienen un enfoque que se centra en la salud mental y el bienestar del alumnado. Muchos de sus estudiantes llegaron a este centro tras sufrir malas experiencias -bullying, acoso, malos tratos...- en otros colegios, tanto públicos como concertados. Pagaban una cuota de unos 300 euros al mes y consideran «inviable» incrementar esa cantidad, porque sería «imposible» de pagar para muchos padres. Las familias ya buscan colegio para matricular a sus hijos, según ha podido confirmar este periódico.

Preguntada por esta cuestión, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha dicho en una entrevista en Radio Euskadi que su departamento «no es responsable» del cierre del colegio. «Si tiene que cerrar, no es nuestra responsabilidad», ha insistido, tras recordar que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco falló en contra de Osotu en su reclamación por acceder a las subvenciones públicas.

Educación se abrió a estudiar la posibilidad de concertar las aulas de Osotu (que ofertaba Educación Primaria y Secundaria) hace dos cursos. En este tiempo le ha otorgado dos ayudas por un valor total de un millón de euros, aproximadamente. Una cantidad que la comunidad educativa considera «insuficiente», toda vez que el concierto pleno duplicaría esa cifra. El compromiso del Gobierno vasco era estudiar, una vez pasado este periodo, si subvencionaba su actividad, siempre y cuando se cumplieran unas condiciones.

Oferta «suficiente»

Transcurridos dos años, Educación ha decidido no financiar el proyecto. Fuentes oficiales del departamento que lidera Begoña Pedrosa aseguran no haber recibido ninguna notificación oficial del cierre del centro, pero en todo caso explican que la decisión se basa en una cuestión de planificación educativa. Es decir, que no hay necesidad de concertar más plazas en Güeñes, donde la oferta es «suficiente» para absorber la demanda.

Las familias discrepan de este enfoque. «Tenemos alumnos que vienen desde 40 kilómetros de distancia», señala García, el presidente del ampa. «Y eligen este colegio porque somos los únicos que llevamos a la práctica el bienestar emocional», afirma, tras denunciar el «incremento» en los casos de bullying, la apertura de protocolos contra el suicidio en muchos colegios y los malos resultados obtenidos por los alumnos vascos en pruebas como PISA. «Sin salud mental no hay progreso académico posible», zanja.

La comunidad escolar ha convocado una manifestación esta tarde en Bilbao. Partirá a las 18.30 horas de El Arenal y llegará hasta la delegación de Educación en Gran Vía 85. En las últimas semanas han llevado a cabo varias protestas y algunas familias incluso comenzaron una huelga de hambre.