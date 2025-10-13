Educación construirá un colegio y un centro de FP para atender la expansión de Zorrozaurre

Zorrozaurre es el mayor atractivo urbanístico de Bilbao. Con enormes posibilidades de expansión, las constructoras llevan años interesadas en levantar promociones. Algunas ya han finalizado ... y otras están en ello. La urbanización ya ha culminado en las puntas norte y sur y sobre la mesa hay grandes proyectos para convertir este pedazo de Bilbao en 'una isla para vivir, trabajar y disfrutar', como reza su eslogan.

La zona espera sumar en los próximos años en torno a 15.000 vecinos que van a precisar más servicios de los existentes: centros de salud, supermercados, colegios... Muchos de los nuevos residentes serán familias que necesitarán una oferta educativa en el barrio para no tener que llevar a sus hijos a centros de Deusto, San Ignacio, Ibarrekolanda o Arizgoiti, como sucede en la actualidad.

El Departamento de Educación maneja una ambiciosa propuesta para desembarcar en la isla y crear un complejo educativo de seis edificios para cubrir distintas necesidades académicas, según la documentación a la que ha tenido acceso EL CORREO. Entre los planes del Gobierno vasco se encuentra la construcción de un centro público integral, desde Infantil hasta Bachillerato, y un centro de Formación Profesional (FP). Ambos ocuparán una superficie estimada de 30.000 metros cuadrados, a lo que habrá que añadir otros equipamientos para un centro de innovación en las áreas de aprendizaje y digitalización y el traslado de otros organismos dependientes del departamento.

Se prevé que el futuro colegio cuente con tres plantas y un parking. El centro tendrá cuatro líneas (es decir, cuatro clases por curso) y todos los equipamientos: aulas de música, plástica, talleres, dos bibliotecas, gimnasio y vestuarios, entre otros. Contará con zonas ajardinadas y un huerto urbano. El edificio también incluirá cocina y comedor. En cuanto a las zonas de esparcimiento, se destinarán 3.400 metros cuadrados al patio, de los cuales 1.400 serán pistas cubiertas.

Por ahora, el Ejecutivo autonómico ha sacado a licitación los pliegos del contrato para encajar el complejo educativo en Zorrozaurre. El licitador deberá elaborar tanto una propuesta de diseño como un estudio sobre cómo se van a integrar en la ciudad los nuevos espacios. Del centro de FP no se ofrece información en los pliegos sobre las ramas de conocimiento que ofrecerá, cómo será el edificio o el volumen de alumnado que podrá acoger.

Llevar a Zorrozaurre un centro relacionado con la Formación Profesional es una idea que se planteó hace una década. La idea era instalar una sede de Tknika –la central está en Rentería–, el centro de innovación aplicada a la FP vasca. Un gran laboratorio donde desarrollar propuestas de innovación, diseñar estudios para profesiones que, en muchos casos, aún ni existen o formar al profesorado en nuevas metodologías. Sin embargo, el proyecto ha sufrido un frenazo, tal y como adelantó este periódico en julio, y desde el departamento se aseguró que no había «nada definido» sobre su futuro.

Cuatro parcelas disponibles

Ahora se sabe por qué Educación descartó el proyecto y cuál es la alternativa que plantea. Además del colegio y el edificio de FP, habrá un centro de innovación que contará con una plantilla de 90 trabajadores fijos y 50 puestos rotatorios. Los otros tres equipamientos que el departamento pretende concentrar en la isla son un centro de Educación Compensatoria, esto es, destinado a estudiantes en situación de vulnerabilidad; el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (ISEI-IVEI), un organismo dependiente del departamento que se encarga de realizar investigaciones y mediciones del nivel académico de los estudiantes vascos y que cuenta con una plantilla de 21 trabajadores; y el Dantzerti, la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza. Estos dos últimos organismos ya cuentan con sedes en San Ignacio y Deusto, respectivamente, por lo que es probable que ambas se trasladen a la isla.

Bilbao aspira a convertirse en una gran ciudad del conocimiento y, en este anhelo de las administraciones vascas, Zorrozaurre juega un papel determinante. En la zona ya existe oferta de educación superior –Mondragon Unibersitatea lleva años instalada en la zona con su centro As Fabrik para grados tecnológicos, DigiPen desarrolla el campo del arte digital e ingeniería del software, y también está el Instituto Europeo del Diseño (IED) Kunsthal, de la Fundación Francesco Morelli–, y la UPV/EHU ya ha manifestado su interés por esta zona en expansión, aunque aún no ha concretado sus planes para el barrio.

Falta por dilucidar dónde se ubicarán los seis equipamientos mencionados que Educación identifica como «necesidades» a cubrir a futuro. La isla cuenta con parcelas suficientes para dar vida a la propuesta del departamento. Pero los edificios planteados no tienen por qué formar un todo. De hecho, se barajan varias parcelas diseminadas por el barrio. Entre ellas, las que en su día ocuparon las empresas Vicinay y Artiach. En el centro de Zorrozaurre también habría otra disponible y una cuarta que se localiza en la punta norte. El contrato para diseñar todo el proyecto tiene un coste de 2,3 millones y un plazo de ejecución de 5 años.