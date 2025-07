Frenazo a la sede de Tknika en Zorrozaurre, el gran proyecto de FP para Bilbao

Hace años que se lleva diciendo que Zorrozaurre aspira a ser el gran polo de innovación de Bilbao. Una zona dinámica, donde además de nuevos ... vecinos que lleguen al calor de las promociones inmobiliarias se instalen empresas y centros educativos que impulsen un avanzado ecosistema tecnológico. Algo así como una isla del conocimiento que ejerza un efecto tractor sobre el resto de la ciudad y de Bizkaia y que sirva para atraer talento.

Uno de los grandes proyectos para esta zona era llevar una sede de Tknika, el centro de innovación aplicada de Formación Profesional (FP), cuya sede principal está en Rentería. Se trata del gran laboratorio de ideas de la FP vasca, donde se desarrollan proyectos de innovación, se diseñan estudios para profesiones que, en muchos casos, aún ni existen, se forma al profesorado en nuevas metodologías...

La idea, lanzada por el Departamento de Educación y el Ayuntamiento de Bilbao en 2018 era abrir una sede en Zorrozaurre que desarrollase nuevas áreas de conocimiento que no contempla el centro guipuzcoano. En concreto, energía, aeronáutica, vehículos autónomos, gastronomía inteligente y servicios avanzados. Contarían con la colaboración de relevantes compañías vascas punteras en estos ámbitos, como Petronor, Iberdrola, ITP...

Según ha podido saber este periódico, el proyecto ha sufrido un frenazo y no existe un horizonte claro que permita saber cuándo será una realidad. Ni siquiera si se va a llevar a cabo. El Consistorio remite al Departamento de Educación. Preguntadas al respecto, fuentes oficiales del área que lidera Begoña Pedrosa confirman que «no hay nada definido» en estos momentos. No se aportan más explicaciones.

Hasta tal punto estaba diseñado el plan que se conocía incluso dónde iba a estar ubicado. El Ayuntamiento propuso el edificio de oficinas de Vicinay Cadenas. El inmueble actualmente acoge la sede de una asociación vecinal.

La sede de Tknika encajaba como un guante en el futuro diseñado para Zorrozaurre. Porque el objetivo es crear un ecosistema donde convivan dos elementos. Por un lado, empresas del ámbito de los servicios avanzados para la industria, una actividad de alto valor añadido y reducido impacto ambiental. Por otro, centros educativos, tanto universitarios como de otros ámbitos, que no sólo suministren perfiles profesionales a esas empresas, sino que se adapten a sus necesidades. Mondragon Unibertsitatea lleva años instalado en la zona con su centro As Fabrik, donde imparte grados del ámbito, sobre todo, tecnológico. También DigiPen, que desarrolla el campo del arte digital e ingeniería de software. También está el Instituto Europeo del Diseño (IED) Kunsthal, de la Fundación Francesco Morelli.

En este contexto, el papel de la FP es clave por su enorme flexibilidad para adaptarse a las necesidades de las empresas. Y más desde la aprobación de la ley estatal de FP, de la que Euskadi ha sido gran valedora, y que permite 'trocear' los ciclos de FP en formaciones de corta duración a la carta para adaptar el currículo a las necesidades empresariales. Esta es, precisamente, una de las grandes virtudes de la FP vasca.

Diferencia de criterios

¿Por qué se ha paralizado este proyecto estrella? No hay una explicación oficial pero, según las fuentes consultadas, una de las razones tiene que ver con una diferencia de criterios en el seno del departamento. Si bien los equipos de las dos últimas legislaturas, con Cristina Uriarte y Jokin Bildarratz al frente, apostaban por la sede bilbaína de Tknika, la actual consejería se inclinaba por desarrollar un proyecto de innovación educativa. El Ayuntamiento propuso ubicar ambas instalaciones en la antigua fábrica de Artiach. Tras años de conversaciones, no obstante, no existen avances. Junto con la sede de Tknika, el plan era llevar un centro ordinario de FP a Zorrozaurre, que se ubicaría en una parcela junto a las oficinas de Vicinay. Esta idea aún no ha sido descartada del todo, aunque tendrá variaciones respecto a la idea inicial.