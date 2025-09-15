El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alumnos se enfrentan a un examen de la prueba de acceso a la Universidad, el pasado mes de junio en Bilbao. Mireya López

El temario de Historia en Selectividad incluye por primera vez «los años de plomo» de ETA

Hasta ahora figuraban en el genérico epígrafe de «impacto de la violencia política» y da pie a preguntar sobre el terrorismo en la prueba de acceso a la Universidad

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:00

'Los años de plomo: el terrorismo y violencia política'. Así se titula uno de los epígrafes del tema 8 de Historia de España –'La ... Transición (1975-1982)'– que constituyen materia de examen para Selectividad. Es uno de los principales cambios de cara a la prueba de acceso a la Universidad que se celebrará el próximo mes de junio.

