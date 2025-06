Arritxu Marañon desembarca en la consejería que lidera la socialista María Jesús San José en tiempos revueltos. Releva a Alfredo Retortillo y acaba de nombrar ... una nueva directora de Víctimas en medio de cambios inéditos a comienzos del mandato. Acepta la entrevista en una semana llena de escándalos.

– Koldo, Ábalos, Cerdán... Como histórica socialista, ¿cómo ha vivido y valora esta crisis?

– Cualquiera que me conoce lo sabe. He pasado de una incredulidad absoluta a una sorpresa mayúscula y a un disgusto horroroso. Decepción total. Es algo hasta personal, físico. Anonadada.

–¿Es suficiente la respuesta del Gobierno? ¿Rajoy debía dimitir y Sánchez no?

– Yo creo profundamente en mi partido. Y creo profundamente en el Gobierno que lidera hoy España. En ese sentido, las medidas que está proponiendo Pedro Sánchez creo que son las correctas. Creo que está actuando bien, de verdad. Y, en otro orden de cuestiones, creo en la justicia. Hay una diferencia fundamental. A día de hoy, no hay condenas en firme como había con Rajoy. Que actúe la justicia y que llegue hasta el final.

– Como mujer, ¿qué siente al escuchar a sus excompañeros hablar así de las prostitutas?

–Qué quiere que le diga... Me parece demoledor. Podría usar otras palabras, como asco. En un estado como el que vivimos, donde la igualdad real no ha llegado, donde las mujeres superamos techos de cristal y barreras cada día... ¡Qué gentuza ésta que actúa de esta maneras y a este nivel! No caben en esta sociedad y ellos mismo se han retratado.

– Voy más cerca. ¿A qué se debe el cese del director de Víctimas?

– Se trata de lo que habíamos hecho previamente. Me explico. Yo con Ainhoa Zugasti –que es quien ha sucedido a Jagoba Álvarez Ereño– había trabajado en cuestiones de derechos humanos y congenio muy bien con ella. Sé cómo piensa y coincido mucho.

– Usted misma ha llegado al área en plena tormenta de ceses. ¿Hay diferencias políticas entre Retortillo y Marañón?

– No, ni una, para nada. En ese aspecto, Alfredo Retortillo me parece de lo mejor que tenemos.

– El Consejo de Participación de Víctimas ha pedido un cambio legislativo para impedir la exhibición de fotos de etarras.

–Estamos trabajando en el área, reuniéndonos con catedráticos y reconocidos expertos en la materia. Creo que cada vez hay menos pero donde las haya, hay que denunciarlas de forma tajante. Los ayuntamientos deben actuar y retirarlas.

– Fue concejal con Odón Elorza entre 1999 y 2009, cuando la memoria era algo incipiente.

– Llevo muchos años en materias relacionadas con los derechos humanos. Empezamos cuando casi no existían asociaciones ni contactos con las víctimas. Íbamos al atentado 'in situ' para atender a los familiares. Hicimos una tela de araña muy importante. Años después, nació la primera Dirección de Víctimas en el Gobierno vasco y desde el Ayuntamiento de San Sebastián volcamos todo lo que teníamos.

Selectividad

– ¿Qué paso toca dar ahora en esta materia?

–Hay que darle un nuevo impulso. Hacer cosas nuevas. Y, sobre todo, en el ámbito de la educación darle un empujón fuerte. Y yo eso ya lo hice antes porque en San Sebastián llevaba derechos humanos y educación.

– ¿La Selectividad incluirá el terrorismo el año próximo?

– Si dependiera de mí, sí. (Ríe) ¿Empujar para que eso sea así? Todo lo que podamos. Ahí tenemos un recorrido con Educación. Desde el área y en colaboración con Gogora, lo que queremos es penetrar con muchas más fuerza. Porque hay algún hándicap.

– ¿El hándicap es que esos programas no llegan a la educación pública?

– Los programas funcionan muy bien pero la penetración se centra en Bizkaia. Fallan Gipuzkoa y Álava. Y, además, están participando fundamentalmente centros de la concertada. Creemos que es fundamental llegar a la escuela pública.

– La esperada extensión a todos los centros, ¿para cuándo? ¿Y cuál es el motivo de que no llegue a la pública?

– Hemos intentado ya este año aumentar los centros. Y lo estamos haciendo a través de la relación muy directa que tienen los ayuntamientos con los centros escolares. Esa vía no se ha explorado y puede ser fundamental.Lo hemos hecho en épocas más difíciles, cuando existía ETA. Este mismo año lo vamos a ver.

– Es una evidencia que los chavales no saben mucho del terrorismo.¿Llegamos tarde?

– No, no llegamos tarde para nada. Cuando desaparece ETA nos encontramos una sociedad rota y viciada. Cuando acabó el franquismo, el resto de España comienza a avanzar. Aquí en Euskadi tuvimos una banda terrorista que rechazó la democracia y el Estado de Derecho. Y pasamos 40 años bajo el terror. Aquí la democracia no ha llegado hasta hace una década por esa actividad terrorista. Por eso no es tarde porque en esta década se ha hecho mucho.

– ¿Tenemos una memoria común para trasladar a los jóvenes o dos relatos encontrados?

– El área lleva esa palabra, memoria, y y queremos trabajarla. Una que lleve a la verdad, sin relatos equidistantes ni ambiguos.Hay que llegar a la conclusión de que esto pasó, que fue injusto, rechazable y execrable. Y no debe volver a suceder. Creo que se va haciendo pero cuesta.

– Terceros grados. Las asociaciones de víctimas hablan de «indultos encubiertos».

– Hay que hacer mucha pedagogía. Un tercer grado no es un indulto, es seguir cumpliendo condena. Las progresiones las recoge la ley, en estos delitos y otros. Actuamos en pie de igualdad siempre. Estamos siendo exquisitos en este tema. Aquí los terroristas están cumpliendo sus condenas y en eso España ha sido un ejemplo.