La refundación de Ikasle Abertzaleak provoca una tormenta en el mundo radical

La refundación de Ikasle Abertzaleak en su VIII Congreso, clausurado este fin de semana en la localidad navarra de Berriozar, ha desatado una tormenta ... en el mundo radical. La decisión más llamativa de la organización ha sido abandonar el nombre que ha venido utilizando desde su origen en 1988 por el de Euskal Herriko Ikasle Antolakunde Sozialista (organización socialista estudiantil de Euskal Herria). El cambio afecta también al logo pero se mantiene casi la misma sigla (IAS).

Se trata de un movimiento que ahonda la brecha surgida en 2019 entre el sindicato estudiantil y la izquierda abertzale, a quien había estado ligado desde su fundación. Entonces, en su VII Congreso, los jóvenes decidieron romper con el entorno de EH Bildu y Sortu, a quienes acusan de haberse «aburguesado», para acercarse al movimiento, en ese momento incipiente, agrupado en torno a la Gazte Koordinadora Sozialista (coordinadora juvenil socialista, GKS).

Desde entonces, los jóvenes comunistas han ido creciendo. Ahora cuentan con una marca nueva (Movimiento Socialista, MS), un partido político, EHKS –que por el momento descarta presentarse a elecciones–, un sindicato de vivienda, medios de comunicación afines (Gedar en Euskadi y Diario Socialista a nivel nacional) y han iniciado una expansión por toda España con grupos activos en distintas ciudades.

Los jóvenes comunistas han conseguido organizar notables movilizaciones en este tiempo a través de sus diferentes marcas. Y ahí ha jugado un papel fundamental el renombrado sindicato estudiantil, que cuenta con gran penetración en institutos y en la UPV/EHU. Todo ello ha provocado el enfrentamiento con la izquierda abertzale, que durante décadas ha ostentado una influencia exclusiva en la juventud vasca radical.

Pulso en redes

El pulso se ha reavivado en las redes sociales en las últimas horas a consecuencia del cambio de nomenclatura de Ikasle Abertzaleak. Diferentes cuentas de X (la antigua Twitter) afines a la izquierda abertzale han criticado el paso dado por el sindicato, sobre todo por haber abandonado la etiqueta «abertzale».Acusan a GKS y sus marcas satélites de haber fagocitado e incluso «matado» la lucha por la «liberación nacional» en nombre de la causa comunista internacionalista.

Aunque la mayoría provienen de cuentas anónimas, periodistas y políticos se han sumado a las críticas al sindicato estudiantil. Por ejemplo, Egoitz Urrutikoetxea, miembro de EH Bai (la marca hermana de EH Bildu en Iparralde) e hijo del histórico líder de ETA Josu Urrutikoetxea ha denunciado que los jóvenes comunistas «han pasado de proclamar la república vasca, en nombre de la revolución internacional, a desarrollar discursos y estrategias contra el proceso de liberación nacional y social. Lamentablemente, están cada vez más influenciados por el discurso del centroizquierda francés».

También Joseba Permach, histórico dirigente de Sortu y profesor en la UPV/EHU ha entrado al debate al afirmar «soy abertzale, amo nuestra lengua, cultura y territorios, estoy orgulloso de ser parte de este país». Unas declaraciones a las que ha respondido una de las portavoces del MS, Karla Pisano, que le exige «contribuir a elevar el nivel del debate en algún momento». Decenas de cuentas intercambian mensajes en esta línea desde el sábado.