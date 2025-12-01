El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Acto de clausura del VIII Congreso de Ikasle Abertzaleak. Ikasle Abertzaleak

La refundación de Ikasle Abertzaleak provoca una tormenta en el mundo radical

El sindicato estudiantil cambia su nombre por «organización socialista» y aviva el enfrentamiento entre GKS y el entorno de la izquierda abertzale

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:06

Comenta

La refundación de Ikasle Abertzaleak en su VIII Congreso, clausurado este fin de semana en la localidad navarra de Berriozar, ha desatado una tormenta ... en el mundo radical. La decisión más llamativa de la organización ha sido abandonar el nombre que ha venido utilizando desde su origen en 1988 por el de Euskal Herriko Ikasle Antolakunde Sozialista (organización socialista estudiantil de Euskal Herria). El cambio afecta también al logo pero se mantiene casi la misma sigla (IAS).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

